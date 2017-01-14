Рязанец Константин Кучаев в составе ЦСКА отправился на тренировочный сбор в Испанию

Действующий чемпион России по футболу сезона 2015-2016 годов московский ЦСКА отправился на первый из трех запланированных учебно-тренировочных сборов в Кампоамор (Испания). В составе основы столичных «армейцев» будет тренироваться выпускник рязанской детско-юношеской спортивной школы «ЦСК», капитан молодежной армейской команды, игрок юношеской сборной России Константин Кучаев. Опыт занятий со взрослыми футболистами нашему 18-летнему земляку пригодится, ведь впереди у цээсковской «молодежки» – турнир плей-офф юношеской Лиги УЕФА. У подопечного рязанского тренера Александра Грачева отлично идут дела и на втором «фронте» – дружина Константина Кучаева лидирует по итогам осенней части первенства России среди молодежных команд клубов Премьер-лиги сезона 2016-2017 годов.