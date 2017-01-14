Рязанец Дмитрий Андрейкин сыграет с чемпионом мира по шахматам

В Вейк-ан-Зее (Голландия) завтра, 13 января, стартует один из самых старейших и знаменитых в мире шахмат – Международный турнир Tata Steel Masters-2017, в котором принимали участие все чемпионы мира, начиная с пятого – голландца Макса Эйве, за исключением одиннадцатого – американца Роберта Фишера. На 79-х по счету соревнованиях, которые пройдут при четырнадцати участниках (пятеро из них входят в первую десятку мирового рейтинга) в один круг, имеют высочайшую, 21-ю категорию, с запредельным средним рейтингом игроков – 2753 балла ЭЛО, сыграет действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. Противостоять лучшему шахматисту современности будут тринадцать соперников, среди которых – россияне, недавний претендент на мировую шахматную корону Сергей Карякин и международный гроссмейстер из Рязани Дмитрий Андрейкин.

Стоит отметить, что наш земляк, чемпион Европы-2016 в блице по итогам минувшего года среди шахматистов-универсалов в мировом рейтинге занял восемнадцатое место, а в российском – пятое. В случае успеха в предстоящем турнире Дмитрий Андрейкин поднимется в мировой и российской «табелях о рангах».