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12.01.2017
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Общество
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В ходе осеннего призыва на военную службу было направлено 1052 человека из Рязанской области

Это составляет 100% от установленной нормы

Об итогах осенней призывной кампании рассказали в министерстве обороны РФ, где состоялась пресс-конференция начальника Главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Василия Тонкошкурова. В мероприятии, которое  в режиме видеоконференции, принял участие заместитель председателя правительства Рязанской области Алексей Тюменев. В мероприятии участвовали руководители исполнительной власти субъектов РФ, а также военные комиссары регионов.

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Василий Тонкошкуров отметил, что в общей сложности осенью 2016 года было призвано и направлено на комплектование войск 152 тысячи граждан. Задание на призыв, установленное Указом Президента России, выполнено в полном объеме. Одновременно с призывом на военную службу граждане направлялись для прохождения альтернативной гражданской службы, в частности, в медицинские организации, бюджетные учреждения стационарного социального обслуживания и учреждения федеральной почтовой связи. На пресс-конференции речь также шла о комплектовании научных рот, работе призывных комиссий.

В Рязанском регионе действуют 30 призывных комиссий муниципальных образований, а также областная призывная комиссия. В их состав входят представители службы занятости населения, общественных организаций, родители призывников и военнослужащих. В ходе осеннего призыва граждан 2016 г. на военную службу было направлено 1052 человека, что составляет 100% от установленной нормы. Альтернативную гражданскую службу будет проходить один человек. В прошлом году регион вошел в число пилотных субъектов РФ по созданию и развитию детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», что позволило в значительной мере усилить военно-патриотическую работу с молодежью. Для старшеклассников, студентов ссузов постоянно проводятся тематические занятия, военно-спортивные игры, спартакиады. Подготовка молодых людей к службе в армии осуществлялась в отделениях ДОСААФ России.

Источник: сайт правительства Рязанской области

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