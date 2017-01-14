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12.01.2017
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Общество
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Рязанские команды выступают на Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2017»

Рязанские команды выступают на Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2017»

На открывшемся 10 января в Сочи 28-м международном фестивале КВН «КиВиН-2017» Рязань представляют четыре команды: «Умные люди» (Рязанское десантное училище), «Их разыскивает милиция» (МосУМВД РФ), «Центральный парк РязГМУ» и «Просто Есенин». Они поборются за место в одной из четырех телевизионных лиг: международной, первой, Премьер-Лиге и высшей. Сегодня перед именитым жюри выступит команда «Просто Есенин». Фестиваль продлится до 24 января.

Фото из архива команды «Просто Есенин»

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