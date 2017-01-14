Ночью с улиц Рязани вывезли 2 620 кубометров снега

Как сообщает сайт администрации города, специалисты убирали проезжую часть улиц Полонского, Свободы, Соборной, Московском шоссе, Циолковского, Маяковского, путепровода Приокский, площади Театральной, улицы и площади Ленина.

Сегодня в очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов задействовано 6 тракторов, 4 погрузчика, 15 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Всего с начала зимы с улиц города было вывезено 55 338 кубометров снега.