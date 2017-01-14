Губернатор Рязанской области Олег Ковалев провел встречу с генеральным директором редакция газеты «Московский комсомолец» Павлом Гусевым

12 января состоялась встреча губернатора Олега Ковалева и руководителя газеты «Московский комсомолец», председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева

Губернатор Олег Ковалев поблагодарил генерального директора редакции газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева за посещение Рязанской области, участие в церемонии награждения победителей регионального творческого конкурса «Хрустальный журавль» и проведение мастер-класса для представителей областных СМИ. «Для региональных журналистов очень значимо общение с коллегами из столичных изданий, тем более мастерами такого уровня. Это позволяет по-новому взглянуть на свое творчество, сориентироваться в современных трендах, более четко определить направления дальнейшей работы, уделяя больше внимания контенту», – сказал губернатор.

Кроме того, в ходе встречи речь шла о развитии достопримечательного места «Есенинская Русь» на родине великого русского поэта, где сегодня побывал руководитель газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. «Спасибо Вам за Константиново. Я получил ощущение, что нахожусь в святом уголке России», – подчеркнул Павел Гусев.

Говоря о перспективах журналистики, Павел Гусев отметил, что считает для себя важными встречи с коллегами из регионов. «Это позволяет узнавать о проблемах, которые волнуют профессиональное сообщество, позволяет оказать поддержку в их решении на федеральном уровне», – сказал Павел Гусев.

Источник: сайт правительства Рязанской области