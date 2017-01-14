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12.01.2017
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Спорт
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Две сотни рязанцев-лыжников состязались в «Рождественской гонке»

В районе поселка Соколовка состоялось открытое первенство города Рязани по лыжным гонкам «Рождественская гонка» памяти С.В. Степанова и В.Н. Юлова
Две сотни рязанцев-лыжников состязались в «Рождественской гонке»

На старт вышли более 200 спортсменов из Рязани и области, которые соревновались классическим стилем в шести возрастных группах на дистанциях 2, 3, 5 и 10 км. В итоге чемпионами стали: Полина Садовникова (спортшкола «Вымпел»), Анастасия Кец (спортшкола «Витязь»); Яна Горбунова (спортшкола «Вымпел»); Анастасия Монастырева (спортшкола «Вымпел»); Людмила Цыпулина (спортшкола «Ника»), Дмитрий Скрыпников (спортшкола «Олимпиец»); Антон Бодров (спортшкола «Олимпиец»); Егор Лукьянов (спортшкола «Вымпел»); Руслан Соловьев (спортшкола «Олимпиец»); Борис Суровин (спортшкола «Ника»); Алексей Григорьев (спортшкола «Олимпиец»).

Источник: сайт администрации Рязани

Фото с сайта администрации Рязани

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