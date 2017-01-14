На 170 миллионов рублей в Рязанской области снизилась задолженность по заработной плате

В регионе ведется активная работа по снижению задолженности по заработной плате. Данный вопрос находится на постоянном контроле правительства региона. Сообщает министерство труда и занятости области.

Только за 2016 год на предприятиях области погашена задолженность по заработной плате в сумме более 170 миллионов рублей. Денежные средства были выплачены сотрудникам 34 организаций, осуществляющих свою деятельность в сферах промышленности, строительства, сельского хозяйства, ЖКХ и т.д.

С каждым предприятием-должником проводилась индивидуальная работа, были выработаны меры, направленные на погашение образовавшейся задолженности. Стоит отметить, что задолженность по заработной плате в организациях бюджетной сферы в 2016 году отсутствовала.