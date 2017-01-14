В Рязани цены на основные виды продуктов остались на уровне конца прошлого года
За первую декаду января по основным социально значимым продовольственным товарам цены остались на уровне конца прошлого года, сообщается на сайте администрации Рязани. Немного повысились цены на свежие огурцы, помидоры и яблоки. Минимальная стоимость набора из 23 отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, реализуемых на ярмарках выходного дня, составляет 1 637,22 руб.
Источник: сайт администрации Рязани
13 января 2017