Житель Рязанской области незаконно прописал в своем доме 10 иностранцев

Сотрудники полиции во время проверки населенных пунктов Александро-Невского района выявили, что 35-летний житель поселка Ленинский фиктивно поставил на учет по своему адресу 10 граждан Республики Узбекистан. Такую информацию сообщает сайт УМВД России по области.

В отношении хозяина «резинового дома» возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ. Злоумышленнику грозит внушительный штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет.