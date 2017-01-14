Житель Рязанской области до смерти избил злоумышленника

Сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области сообщает, что вчера рано утром на одной из улиц города Сасово было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Установлена личность погибшего, им оказался ранее судимый 37-летний местный житель, а также задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 44-летний житель города. Со слов подозреваемого, ночью 11 января он услышал подозрительный шум в коридоре общежития, где проживает его семья. Выглянув в коридор, он увидел незнакомца, который якобы пытался похитить находившиеся там продукты. Незнакомец выбежал на улицу. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов и скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Расследование уголовного дела продолжается.