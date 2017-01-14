Главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев встретился с рязанскими журналистами

Встреча прошла в правительстве области в преддверии Дня российской прессы. За «круглым столом» собрались руководители и корреспонденты региональных и районных СМИ. Разговор, в частности, шел о судьбе традиционных СМИ на фоне бурного развития Интернета. По мнению Павла Гусева, столь популярные сегодня блоги и посты в социальных сетях не смогут заменить телевидения, радио и газет. То, что пишут люди в Интернете, Павел Гусев сравнил с выпусканием пара и не более того. Вместе с тем, традиционные СМИ обязаны осваивать Интернет-пространство, оставаться объективным источником информации, показывать разные точки зрения, чтобы оставаться интересными для аудитории.

– Мы стараемся вернуть доверие людей к традиционным СМИ, – подчеркнул Павел Гусев.

Во время встречи была отдельно затронута тема региональных СМИ. Главред «МК» высоко оценил их роль в формировании информационной картины в стране. Ежедневно редакция «МК» проводит мониторинг региональных новостей, отбирает все самое интересное, познавательное, необычное, отправляет на места своих корреспондентов. Кроме того, издательский дом «Московский комсомолец» имеет свои представительства в 70 субъектах России (в том числе в Рязанской области). Каждую неделю там выходят свои выпуски «МК».