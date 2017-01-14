Движение «Юнармия» в Рязанской области набирает обороты

Состоялось первое в этом году заседание областной комиссии по патриотическому воспитанию населения. Было рассмотрено несколько вопросов, раскрывающих основные формы работы по патриотическому воспитанию в регионе. О том, как набирает обороты в своем развитии движение «Юнармия», рассказал начальник регионального штаба Михаил Невдах. Главным в его выступлении было пожелание сделать «Юнармию» локомотивом во всей работе по патриотическому воспитанию. На сегодняшний день в составе движения 617 юных рязанцев. В наступившем году предстоит принять в ряды движения новых юнармейцев, решить вопросы с экипировкой и подготовиться к участию в параде 9 мая.

23 января ДОСААФ России отметит свое 90-летие. О том, с какими успехами к юбилею подходит региональное отделение и что еще предстоит сделать в организации в наступившем году, собравшимся доложил исполняющий обязанности председателя ДОСААФ России по Рязанской области Николай Рудаков. Николай Иванович обратился к участвовавшему в заседании комиссии вице-губернатору Сергею Филимонову с предложением переименовать на улице Новой остановку общественного транспорта «Центральный Дом мебели «Гермес» и назвать ее «Рязанская автошкола ДОСААФ». Сергей Владимирович предложение принял и идею поддержал. Тем более что «Гермеса» давно уже не существует. В ближайшее время члены комиссии с этим вопросом обратятся к главе администрации Рязани Олегу Булекову.

Был рассмотрен и опыт работы Рязанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Вели разговор и об итогах реализации социально значимых проектов для молодежи в номинации «Патриотизм».