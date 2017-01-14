Среднестатистический рязанец в год выпивает 232 килограмма молока и молочных продуктов

Это на 11 килограммов больше, чем в среднем по ЦФО

При этом по потреблению молока и молочных продуктов на душу населения Рязанская область занимает 4 место в ЦФО. О молочной теме, в частности, о ценах на этот продукт, рассказали в региональном минсельхозе.

Так, в ведомстве отмечают, что закупочные цены на сырое молоко в регионе в прошлом году были стабильными. Средняя цена за 2016 год составит, по предварительным данным, 25,20 рубля за 1 кг с НДС (110 % к уровню прошлого года). Кроме того, в течение нынешнего года не отмечалось сезонного колебания цен, характерного для предыдущих лет.

Сегодня по цене более 25 руб/кг с НДС реализуется более 88% молока. В прошлом году такого молока было всего 15%.

Высокое качество молока и снижение сезонности производства создает конкуренцию между Федеральными и региональными переработчиками и позволяет поддерживать достаточно высокие, по сравнению с другими регионами, закупочные цены на сырье.

Средняя закупочная цена на молоко в Рязанской области значительно выше, чем средняя по России и по Центральному федеральному округу.

Стабильными остаются и розничные цены на молоко: в Рязанской области они – одни из самых низких в ЦФО. Сдерживать рост цен удается благодаря заключению долгосрочных договоров на поставку молочного сырья между сельхозтоваропроизводителями и молочными заводами.