На ярмарках выходного дня рязанские аграрии реализовали продукции на сумму более 314 млн рублей

Это на 40% больше уровня 2015 года

Об итогах работы ярмарок выходного дня в минувшем году проинформировали в региональном минсельхозе. Число предприятий, фермеров и владельцев личных подворий, которые предлагают свою продукцию на ярмарках выходного дня постоянно увеличивается. Если в 2008 году в торговле регулярно принимали участие около 60 товаропроизводителей, то в 2016 году еженедельно свою продукцию предлагают более 190 предприятий и хозяйств различных форм собственности.

С 2008 года проведена 431 ярмарка выходного дня, суммарный объем продаж составил 1484,48 млн рублей, в том числе в 2016 году на ярмарках выходного дня аграрии реализовали продукции на сумму 314,3 млн рублей, что на 40% больше уровня 2015 года. При этом средние цены на ярмарках выходного дня остаются на 3-50% ниже средних потребительских цен на продукты питания в Рязани.

В 2016 году состоялось 54 ярмарки выходного дня. Большим спросом на ярмарках традиционно пользовалась плодоовощная продукция. За 2016 год было реализовано 298,8 тонны яблок и 876,7 тонны овощей.

В 2017 году работа по организации ярмарок выходного дня будет продолжена. Ближайшие ярмарки пройдут в субботу, 14 января, на пяти традиционных площадках областного центра: на Театральной площади, на ул. Крупской, д.17 (возле ЦНТИ), на ул. Новоселов, д.13 (кинотеатр «Октябрь»), на ул. Станкозаводская, д.30 (ТЦ «КИТ») и на ул. Гоголя, д.35 Б (ТК «Березовый»). С 28 января начнет свою работу ярмарка выходного дня по новому адресу: взамен ярмарочной площадки на ул. Гоголя, д.35 Б (ТК «Березовый») появится новая площадка в Торговом городке.