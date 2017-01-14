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12.01.2017
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Общество
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Январские «журавли» прилетели к лучшим рязанским журналистам

В преддверии Дня печати в правительстве региона вручены награды победителям и призерам XIII творческого конкурса журналистов «Хрустальный журавль»
Автор фото: Дмитрий Осинин. На фото: главный редактор газеты «Рязанские ведомости», председатель Рязанского регионального отделения Союза журналистов России Галина Зайцева, главный редактор газеты «Московский комсомолец», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев (в центре) с корреспондентом Михаилом Скрипниковым и заместителем главного редактора Дмитрием Соколовым-Сыромятниковым
Фото: Дмитрий Осинин.
На снимке: главный редактор газеты «Рязанские ведомости», председатель Рязанского регионального отделения Союза журналистов России Галина Зайцева, главный редактор газеты «Московский комсомолец», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев (в центре) с корреспондентом Михаилом Скрипниковым и заместителем главного редактора Дмитрием Соколовым-Сыромятниковым

Наша газета получила двух «хрустальных журавлей»: заместитель главного редактора Дмитрий Соколов-Сыромятников отмечен за рубрику «Рязанский киножурнал», в номинации «Гордость земли Рязанской» отмечен корреспондент Михаил Скрипников.

В конкурсе традиционно участвовали телекомпании, газеты, информагентства региона. Награды журналистам вручал губернатор Олег Ковалев. А Гран-при губернатор вручал вместе с главным редактором газеты «Московский комсомолец», председателем Союза журналистов Москвы Павлом Гусевым.

Приветствуя журналистов, глава региона отметил, что главное в журналистике – это здоровая профессиональная конкуренция, которая позволяет добиться высокого качества отражения жизни общества.

– Сейчас основной аргумент в борьбе за зрителя и читателя состоит не в том, кто первый выдал «горячую» информацию. Дело не в способе и скорости передачи информации, а в контенте, – отметил Олег Ковалев. – Главное – это качество и достоверность журналистских материалов, репутация работников СМИ. По мере развития гражданского общества запрос на высококачественную журналистику возрастает и будет продолжать расти. Ваша работа всегда будет востребована и уважаема.

На конкурс поступило более тысячи работ. Конкурсное жюри определило более пятидесяти победителей и призеров в 25 основных и в специальных номинациях.

В номинации «Лучшая работа журналиста периодического печатного издания» победила Татьяна Бадалова, главный редактор газеты «Комсомольская правда – Рязань».

В номинации «Лучшая работа журналиста сетевого издания» лучшей стала Екатерина Файзулова, корреспондент ИД «Издательство «Пресса».

Лучшим тележурналистом признана Елена Серегина (телекомпания «Край Рязанский»).

Гран-при Губернатора получил фильм «Провинциальный роман» телерадиокомпании «Край Рязанский» и его авторы – журналист Александра Тиняева и режиссер Антон Черно-Иваненко.

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