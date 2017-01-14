Художники и кино

Рязанцы могут познакомиться с лучшими работами преподавателей ВГИК

В художественном музее имени Пожалостина начала работу экспозиция «Художник в пространстве кино». Выставка приурочена к 80-летию художественного факультета Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК).

Выставка завершает Год российского кино в музее и представляет более 70 произведений киномастеров XX – XXI веков. Это работы ведущих педагогов художественного факультета и факультета анимации и мультимедиа ВГИК. Их картины не отличаются от произведений художников. Традиции академического рисования, которые изначально были заложены в основу образования кинохудожников, – залог высокого международного авторитета школы ВГИК. На выставке можно увидеть эскизы к фильмам «Портрет жены художника», «Василиса Прекрасная», «Анна Каренина», «Черно-белое кино» и другим картинам, которые выполнены мастерски и являются самостоятельными произведениями искусства, которые могут существовать отдельно от фильма.

Но если результат труда художников и кинохудожников схож, то условия и специфика работы сильно отличаются. Об этом на вернисаже рассказал художник-постановщик анимационного кино, преподаватель ВГИК Леонид Пожидаев.

– Обычный живописец работает один в своей мастерской. Он может себе позволить сделать паузу в ожидании вдохновения. А если художник кино прервет рабочий процесс – это застопорит создание всего фильма, – говорит Леонид Геннадьевич. – Кинохудожнику приходится работать в большом коллективе, в жестких финансовых и временных условиях, поэтому на первый план в работе выходит именно профессионализм, которому учат во ВГИКе.

Выпускники этого учебного заведения имеют свой особый почерк. Одна из важных задач ВГИК – воспитать не просто специалистов-профессионалов, но и ярких творческих личностей, живущих и работающих в контексте художественной культуры. Десятки фильмов, созданных при участии воспитанников художественного факультета ВГИК, были отмечены высокими государственными наградами России, премиями международных кинофестивалей в Каннах и Венеции.

В дополнение к экспозиции в вестибюле музея открыта фотовыставка, посвященная юбилею рязанского клуба любителей кино «Кинематограф». Сорок лет назад группа молодых художников-энтузиастов, преимущественно студентов, во главе с Александром Никитиным основала клуб любителей кино.

Выставка «Художник в пространстве кино» будет работать до февраля 2017 года. Это не последняя экспозиция в залах музея, посвященная кино. В следующем году предстоят персональные выставки декана художественного факультета ВГИК Валерия Архипова и одного из ведущих преподавателей ВГИК Виталия Ермолаева.