Мал, да удал

Горностай привлекал внимание людей во все времена. Спрос на его мех всегда был огромен и высоко ценился в странах Европы, Азии и Америки. Из зимних шкурок зверька шили одежды для королей и монархов. Белоснежные мантии олицетворяли богатство страны, чистоту и незыблемость власти. На эти экстравагантные одежды ежегодно изымались из природы миллионы зверьков. Охотились на горностая и в нашей стране. Особенно большое количество шкурок ежегодно добывалось в Западной Сибири. Правда, бывалые охотники промыслу горностая должного внимания не уделяли, их больше занимали соболь и белка, поэтому заготовкой горностаевых шкурок чаще занимались подростки, женщины и старики. Стрелять зверьков избегали, так как при этом белоснежные шкурки обесценивались. Добывали их с помощью собак, ловили капканами, а также петлями и плашками. Казалось бы, бесконечное истребление горностая должно было свести его на нет. Ничего подобного! Все атаки соискателей шкурок зверек выдержал и продолжает процветать.

В двадцатых годах прошлого века газеты и журналы нашей страны по просьбе ученых стали информировать население о том, что горностай, уничтожая вредных грызунов, является исключительно полезным зверьком для сельского хозяйства, а значит, заслуживает всяческой охраны. Это не помогло. Охота продолжалась с прежним усердием. И только «по велению ее величества Моды», когда натуральные меха уступили место мехам искусственным, войне этой был положен конец.

Размером горностай невелик, длина его тела около 30 сантимет­ров. Однако это не мешает ему быть отважным охотником. Главный объект его охоты – мелкие грызуны. Если нет мышей и полевок, зверек прилежно охотится на водяных крыс, сусликов, хомяков, опустошает устраиваемые на земле птичьи гнезда. Удивительно, но этот малыш осмеливается нападать даже на живность весьма солидных для него размеров – рябчиков, тетеревов, куропаток и (представить только!) зайцев. Рядом с ушастым беглецом горностай выглядит карликом. Может, поэтому заяц юркого преследователя всерьез не принимает и часто бег свой замедляет, а то и останавливает вовсе, чтобы произвести на наглеца впечатление своим ростом: мол, погляди, на кого позарился. Но горностай – тот еще субъект. Он до удивления смел и перед жертвой никогда не пасует, а с быстротой молнии прыгает на самонадеянную жертву и впивается ей в шею острыми зубами. Описан случай нападения горностая на глухаря – птицу, превосходящую его по размеру в несколько раз. Застигнутый врасплох, глухарь поднялся в воздух вместе с вцепившимся в шею душегубом и, пролетев сотню метров, замертво упал на землю. Сам охотник при этом не пострадал. Правда, такая удача для невеликого охотника выпадает, что называется, по праздникам. Главное для горностая – мыши. В азарте охоты он проворно шныряет между корнями деревьев, среди поваленных пней, стволов и вывороченных корней, обнюхивая и осматривая все углубления, норки и ходы. А коль увидит сидящего невысоко на ветке птенца, еще не умеющего летать, пытается взобраться и на дерево. Но верхолаз он никудышный, на высоте становится до смешного неуклюж и часто, не добравшись до жертвы, сваливается. Зато на земле прыжками догонит кого угодно. Даже под снегом у мышки нет шансов спастись от этого проворного преследователя. Охотится он преимущественно ночью, полагаясь на превосходно развитые внешние чувства – слух, обоняние, а также острое зрение.

И еще одна характерная черта, присущая нашему герою. Он до удивления кровожаден и, даже будучи сытым, убивает все живое, кого встретит и кого может одолеть. При удачной охоте считает нужным делать запасы на «черные дни», хотя таковые у непоседливого охотника бывают крайне редко. Если такое и случается, то привередливый в еде хищник становится всеядным и не погнушается падалью, земляными червями, ящерицами и даже землеройками, чей зловонный запах всех других хищников отпугивает. Охотник этот всегда, что называется, «на взводе». От постоянного движения его сердце сокращается 400 раз в минуту. Удивляет и другое: количество мясной пищи, съедаемой им за сутки, превышает половину его собственного веса. Поживу находит везде. Нет мышей – переключается на крыс или перебирается в места поселений человека и чувствует себя в гостях довольно вольготно. Проникая в хозяйственные постройки, поедает запасы мяса и рыбы в кладовках, а в сараях душит кур. Лакомство для него – яйца в гнездах несушек. Обнаружив кладку, тут же учиняет грабеж: уносит яйца в укромное место, чтобы полакомиться подальше от посторонних глаз. Как же горностай уносит яйца? Оказывается, дело это для него плевое. Наловчился. Прижав ношу к подбородку передней лапкой, воришка резво скачет на трех ногах, так же ловко преодолевая на пути многие препятствия. Эту таинственную сценку с грабежом яиц удалось снять на кинокамеру австрийским операторам. Правда, так грабитель поступает с хрупкой ношей, если она крупновата для него. Кладку птичьей мелочи он переносит иначе. Однажды мы с желанновским биологом Николаем Терентьевичем Кошелевым наблюдали в бинокль, как горностай грабил гнезда черных крачек. Объявившись у озера, в прибрежной растительности которого находилась колония птиц, горностай под протестующий гвалт общественности подобрался по мелководью к крайнему гнезду и, несмотря на устрашающие атаки хозяев, бесстрашно схватил яйцо (оно размером со сливу) широко открытой пастью и дал деру. На другой день мы удивились тому, что все гнезда, к которым зверек смог подобраться, были опустошены. Неугомонный воришка!

Летом пища горностая более разнообразна. Кроме мышей и содержимого птичьих гнезд, он не брезгует лягушками, ящерицами, ужаками, ловит крупных насекомых, а также поедает ягоды. Смелости горностая можно только подивиться. Покушаясь на кур, это животное в азарте охоты способно учинять разбой даже на глазах человека, пытающего его хоть как-то урезонить. Ни возмущенный голос, ни хлопки в ладоши результата не дают, – зверек с прежним рвением продолжает громить курятник. Засвидетельствовано много случаев, когда бесстрашный зверек по заснеженному льду приближался к сидящим возле лунок рыбакам в надежде угоститься рыбкой. За проявленную смелость его, конечно, угощают. Но чаще нагловатый гость подачек не ждет, а приблизившись к лежащему на снегу улову, ворует приглянувшуюся рыбку прямо на глазах ее обладателя.

Белым горностай бывает только зимой. Летом его мех рыжеватый и только брюшко остается белым, – оно лишь слегка приобретает желтоватый или зеленоватый оттенок. Смена камуфляжа бывает два раза в год: весной – в апреле, и осенью – в ноябре, когда зверек, подобно зайцу-беляку, покрывается густым и пышным мехом чисто белого цвета. Кончик хвоста в одеянии горностая остается неизменно черным, что отличает его от ближайшей родственницы ласки, такой же пронырливой и смелой охотницы на мышей. Являясь конкурентами, зверьки постоянно конфликтуют из-за охотничьих территорий, которые ревностно охраняются и метятся мочой с секретом пахучих желез. На этой почве часто возникают кровопролитные драки, победа в которых в большинстве случаев достается горностаю. Драмы происходят и с соседями своего вида. Особенно ожесточенными схватки бывают в брачный период (с марта по май) между самцами, сражающимися из-за избранниц.

Есть в размножении горностаев один поразительный феномен. Ученые узнали о нем сравнительно недавно. Оказывается, самец, обнаруживший на своей территории гнездо самки с появившимися в нем малышами, оплодотворяет не только их мать, но и женские особи крохотной еще детворы. Странное дело, но семя, находясь в утробе малышки, никак о себе не заявляет, а сразу же «засыпает» и дремлет до той поры, когда она вырастет. Как только это произойдет, семя просыпается и тогда начинается бурное развитие эмбрионов. В результате на следующее лето родятся вполне полноценные горностайчики. Обычно их бывает от четырех до восьми. Появляются они наравне с теми, которые были зачаты у мамаш зрелого возраста, что для ока ученых долгое время находилось под некой закамуфлированной завесой. Поэтому эта тайна в жизни горностая находилась, как говорится, «за семью печатями». Аномалия довольно странная, поскольку в жизни других животных подобное не наблюдается.

В наше время горностай чувствует себя вполне свободно. Ценимая в прошлом его белоснежная шкурка теперь уже ни кого не интересует. И слава Богу! Живой горностай приносит хозяйству людей пользу, в сотни раз превышающую стоимость его меха. Разве что хищники – лисы, рыси, орланы и крупные совы – позволяют себе покуситься на этого зверька. Но процент изъятия его из природы хищниками невелик и вряд ли заслуживает внимания. И тем не менее в наше время в жизни горностая появились тревожные нотки: животное становится повсеместно редким. В саратовском Заволжье, например, за последнее десятилетие численность горностая сократилась настолько, что ученые-биологи уже включили его в Красную книгу Саратовской области. Мало становится горностая и в Рязанской области. Причины падения его численности неизвестны. И это пока остается загадкой.