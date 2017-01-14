Мал, да удал
Горностай привлекал внимание людей во все времена. Спрос на его мех всегда был огромен и высоко ценился в странах Европы, Азии и Америки. Из зимних шкурок зверька шили одежды для королей и монархов. Белоснежные мантии олицетворяли богатство страны, чистоту и незыблемость власти. На эти экстравагантные одежды ежегодно изымались из природы миллионы зверьков. Охотились на горностая и в нашей стране. Особенно большое количество шкурок ежегодно добывалось в Западной Сибири. Правда, бывалые охотники промыслу горностая должного внимания не уделяли, их больше занимали соболь и белка, поэтому заготовкой горностаевых шкурок чаще занимались подростки, женщины и старики. Стрелять зверьков избегали, так как при этом белоснежные шкурки обесценивались. Добывали их с помощью собак, ловили капканами, а также петлями и плашками. Казалось бы, бесконечное истребление горностая должно было свести его на нет. Ничего подобного! Все атаки соискателей шкурок зверек выдержал и продолжает процветать.
В двадцатых годах прошлого века газеты и журналы нашей страны по просьбе ученых стали информировать население о том, что горностай, уничтожая вредных грызунов, является исключительно полезным зверьком для сельского хозяйства, а значит, заслуживает всяческой охраны. Это не помогло. Охота продолжалась с прежним усердием. И только «по велению ее величества Моды», когда натуральные меха уступили место мехам искусственным, войне этой был положен конец.
Размером горностай невелик, длина его тела около 30 сантиметров. Однако это не мешает ему быть отважным охотником. Главный объект его охоты – мелкие грызуны. Если нет мышей и полевок, зверек прилежно охотится на водяных крыс, сусликов, хомяков, опустошает устраиваемые на земле птичьи гнезда. Удивительно, но этот малыш осмеливается нападать даже на живность весьма солидных для него размеров – рябчиков, тетеревов, куропаток и (представить только!) зайцев. Рядом с ушастым беглецом горностай выглядит карликом. Может, поэтому заяц юркого преследователя всерьез не принимает и часто бег свой замедляет, а то и останавливает вовсе, чтобы произвести на наглеца впечатление своим ростом: мол, погляди, на кого позарился. Но горностай – тот еще субъект. Он до удивления смел и перед жертвой никогда не пасует, а с быстротой молнии прыгает на самонадеянную жертву и впивается ей в шею острыми зубами. Описан случай нападения горностая на глухаря – птицу, превосходящую его по размеру в несколько раз. Застигнутый врасплох, глухарь поднялся в воздух вместе с вцепившимся в шею душегубом и, пролетев сотню метров, замертво упал на землю. Сам охотник при этом не пострадал. Правда, такая удача для невеликого охотника выпадает, что называется, по праздникам. Главное для горностая – мыши. В азарте охоты он проворно шныряет между корнями деревьев, среди поваленных пней, стволов и вывороченных корней, обнюхивая и осматривая все углубления, норки и ходы. А коль увидит сидящего невысоко на ветке птенца, еще не умеющего летать, пытается взобраться и на дерево. Но верхолаз он никудышный, на высоте становится до смешного неуклюж и часто, не добравшись до жертвы, сваливается. Зато на земле прыжками догонит кого угодно. Даже под снегом у мышки нет шансов спастись от этого проворного преследователя. Охотится он преимущественно ночью, полагаясь на превосходно развитые внешние чувства – слух, обоняние, а также острое зрение.
И еще одна характерная черта, присущая нашему герою. Он до удивления кровожаден и, даже будучи сытым, убивает все живое, кого встретит и кого может одолеть. При удачной охоте считает нужным делать запасы на «черные дни», хотя таковые у непоседливого охотника бывают крайне редко. Если такое и случается, то привередливый в еде хищник становится всеядным и не погнушается падалью, земляными червями, ящерицами и даже землеройками, чей зловонный запах всех других хищников отпугивает. Охотник этот всегда, что называется, «на взводе». От постоянного движения его сердце сокращается 400 раз в минуту. Удивляет и другое: количество мясной пищи, съедаемой им за сутки, превышает половину его собственного веса. Поживу находит везде. Нет мышей – переключается на крыс или перебирается в места поселений человека и чувствует себя в гостях довольно вольготно. Проникая в хозяйственные постройки, поедает запасы мяса и рыбы в кладовках, а в сараях душит кур. Лакомство для него – яйца в гнездах несушек. Обнаружив кладку, тут же учиняет грабеж: уносит яйца в укромное место, чтобы полакомиться подальше от посторонних глаз. Как же горностай уносит яйца? Оказывается, дело это для него плевое. Наловчился. Прижав ношу к подбородку передней лапкой, воришка резво скачет на трех ногах, так же ловко преодолевая на пути многие препятствия. Эту таинственную сценку с грабежом яиц удалось снять на кинокамеру австрийским операторам. Правда, так грабитель поступает с хрупкой ношей, если она крупновата для него. Кладку птичьей мелочи он переносит иначе. Однажды мы с желанновским биологом Николаем Терентьевичем Кошелевым наблюдали в бинокль, как горностай грабил гнезда черных крачек. Объявившись у озера, в прибрежной растительности которого находилась колония птиц, горностай под протестующий гвалт общественности подобрался по мелководью к крайнему гнезду и, несмотря на устрашающие атаки хозяев, бесстрашно схватил яйцо (оно размером со сливу) широко открытой пастью и дал деру. На другой день мы удивились тому, что все гнезда, к которым зверек смог подобраться, были опустошены. Неугомонный воришка!
Летом пища горностая более разнообразна. Кроме мышей и содержимого птичьих гнезд, он не брезгует лягушками, ящерицами, ужаками, ловит крупных насекомых, а также поедает ягоды. Смелости горностая можно только подивиться. Покушаясь на кур, это животное в азарте охоты способно учинять разбой даже на глазах человека, пытающего его хоть как-то урезонить. Ни возмущенный голос, ни хлопки в ладоши результата не дают, – зверек с прежним рвением продолжает громить курятник. Засвидетельствовано много случаев, когда бесстрашный зверек по заснеженному льду приближался к сидящим возле лунок рыбакам в надежде угоститься рыбкой. За проявленную смелость его, конечно, угощают. Но чаще нагловатый гость подачек не ждет, а приблизившись к лежащему на снегу улову, ворует приглянувшуюся рыбку прямо на глазах ее обладателя.
Белым горностай бывает только зимой. Летом его мех рыжеватый и только брюшко остается белым, – оно лишь слегка приобретает желтоватый или зеленоватый оттенок. Смена камуфляжа бывает два раза в год: весной – в апреле, и осенью – в ноябре, когда зверек, подобно зайцу-беляку, покрывается густым и пышным мехом чисто белого цвета. Кончик хвоста в одеянии горностая остается неизменно черным, что отличает его от ближайшей родственницы ласки, такой же пронырливой и смелой охотницы на мышей. Являясь конкурентами, зверьки постоянно конфликтуют из-за охотничьих территорий, которые ревностно охраняются и метятся мочой с секретом пахучих желез. На этой почве часто возникают кровопролитные драки, победа в которых в большинстве случаев достается горностаю. Драмы происходят и с соседями своего вида. Особенно ожесточенными схватки бывают в брачный период (с марта по май) между самцами, сражающимися из-за избранниц.
Есть в размножении горностаев один поразительный феномен. Ученые узнали о нем сравнительно недавно. Оказывается, самец, обнаруживший на своей территории гнездо самки с появившимися в нем малышами, оплодотворяет не только их мать, но и женские особи крохотной еще детворы. Странное дело, но семя, находясь в утробе малышки, никак о себе не заявляет, а сразу же «засыпает» и дремлет до той поры, когда она вырастет. Как только это произойдет, семя просыпается и тогда начинается бурное развитие эмбрионов. В результате на следующее лето родятся вполне полноценные горностайчики. Обычно их бывает от четырех до восьми. Появляются они наравне с теми, которые были зачаты у мамаш зрелого возраста, что для ока ученых долгое время находилось под некой закамуфлированной завесой. Поэтому эта тайна в жизни горностая находилась, как говорится, «за семью печатями». Аномалия довольно странная, поскольку в жизни других животных подобное не наблюдается.
В наше время горностай чувствует себя вполне свободно. Ценимая в прошлом его белоснежная шкурка теперь уже ни кого не интересует. И слава Богу! Живой горностай приносит хозяйству людей пользу, в сотни раз превышающую стоимость его меха. Разве что хищники – лисы, рыси, орланы и крупные совы – позволяют себе покуситься на этого зверька. Но процент изъятия его из природы хищниками невелик и вряд ли заслуживает внимания. И тем не менее в наше время в жизни горностая появились тревожные нотки: животное становится повсеместно редким. В саратовском Заволжье, например, за последнее десятилетие численность горностая сократилась настолько, что ученые-биологи уже включили его в Красную книгу Саратовской области. Мало становится горностая и в Рязанской области. Причины падения его численности неизвестны. И это пока остается загадкой.
13 января 2017