Областная общественно-политическая газета
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14 января 2017 года
№5 (5292)
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13.01.2017
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№5 (5292) |
Двадцать пятая полоса
Путевой лист
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Площадка для дискуссий. И уроков

Площадка для дискуссий. И уроков

Дважды в месяц, во вторую и четвертую пятницу, мы с вами будем встречаться на нашей новой полосе «Путевой лист». Она будет рассказывать обо всем, что связано с увлекательнейшим миром автомобилей. В нашей редакционной почте rv-avto62@mail.ru мы надеемся на обратную связь с вами, поскольку большую часть материалов планируем готовить по вашим письмам, вопросам и пожеланиям.

Наступивший год преподнес автолюбителям немало интересных тем. Согласно изменениям, внесенным депутатами Госдумы в Федеральный закон «Об обязательном страховании автогражданской ответственности», с 1 января 2017 года российские страховщики обязаны продавать полисы ОСАГО в электронном виде.

Новые автомобили оснастят государственной автоматизированной системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС. Основная задача технической новинки – сокращение времени реагирования экстренных служб на ДТП. При попадании в дорожное происшествие установленная на автомобиле система отправит сигнал об аварии в фильтрующий контакт-центр ЭРА-ГЛОНАСС всего за 10 секунд. Без нее производители не смогут выпустить авто в продажу. Эксперты считают, что это нововведение сможет спровоцировать рост цен на автомобили.

Также в 2017 году, согласно постановлению Правительства, с февраля водительские удостоверения можно будет получить в многофункциональных центрах госуслуг, что должно снизить нагрузку на регистрационные отделения ГИБДД. В МФЦ можно будет обменять права по истечении срока действия, получить дубликат или внести в документ изменения. А первичный прием экзаменов по-прежнему будут проводить в ГИБДД.

Изменения в законах мы будем обсуждать в «Путевом листе» с участием юристов, имеющих многолетний опыт работы. Также планируем освещать деятельность автошкол региона, рассказывать о работе сервисных служб и автосалонов. Станут у нас постоянными рубрики «ГИБДД сообщает» и «Обсуждаем вместе».

На страницах нашей газеты опытные рязанские водители поделятся с новичками секретами безопасного поведения на дороге. Дал согласие на проведение подобных консультаций руководитель Рязанского центра водительского мастерства Александр Кожин. На е-mail нашей редакции rv‑avto62@ mail.ru адресуйте Александру свои вопросы, в которых хотели бы разобраться. Ответы на некоторые волнующие автомобилистов темы вы прочтете уже сегодня.

Статья опубликована в номере 5 (5292) от 13 января 2017 года
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