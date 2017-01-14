Условия стали лучше

В Рязани, на улице Новоселов, оборудована площадка для коммерческих автобусов

По поручению главы администрации города Рязани Олега Булекова, в связи с многочисленными обращениями жителей микрорайона Дашково-Песочня управлением транспорта проведена работа по оборудованию места для технологического отстоя коммерческих автобусов на площадке, расположенной в районе ТЦ «Европа» по ул. Новоселов, д. 62.

10 января работниками управления транспорта с участием представителей управления благоустройства города, территориального управления – префектуры Октябрьского района, а также представителей коммерческих перевозчиков проведено комиссионное обследование разворотного круга в целях обеспечения уборки и надлежащего санитарного состояния его территории.

Принятые меры позволили обеспечить условия для межрейсового технологического отстоя коммерческого пассажирского транспорта, следующего до конечной остановки «ул. Новоселов, д. 60», а также разгрузить улично-дорожную сеть, непосредственно примыкающую к жилой застройке в районе указанной остановки.

Продать или подарить

В 2017-м году депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроект, по которому автомобилисты смогут официально приобретать регистрационные знаки с «красивыми» сочетаниями букв и цифр

Предполагается, что для продажи таких номеров будут организованы специальные аукционы, а обладателем понравившегося знака станет тот, кто предложит за него большую сумму денег.

Может также измениться и принцип выдачи регистрационных знаков. В ГИБДД будут лишь присваивать машине тот или иной номер и выдавать владельцу регистрационные документы. Далее автовладелец сам должен обратиться в фирму, которая занимается производством регистрационных знаков, и на основании документов заказать выпуск своего номера.

При этом регистрационный знак будет считаться собственностью автомобилиста, что означает возможность его свободной продажи, дарения, наследования. Однако любое изменение статуса регистрационного знака потребует обязательного уведомления сотрудников автоинспекции.