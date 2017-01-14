Безопасность – одна на всех

На вопросы корреспондента «Путевого листа» отвечает руководитель Центра водительского мастерства Александр Кожин.

– Александр, ваш центр хорошо известен автомобильному сообществу, прежде всего тем, что занятия вы проводите в довольно необычной манере. Поделитесь секретами?

А.К. – Все секреты, конечно, раскрывать не буду, но кое о чем расскажу. Главное, на чем основаны наши занятия, – желание самого водителя овладеть знаниями и навыками, недополученными по разным причинам ранее. Если люди сами не захотят научиться безопасно водить автомобиль, то никакие, даже самые совершенные, методики им не помогут. Наш центр работает не только с владельцами личных автомобилей, но и с группами водителей, которые прибывают для обучения из различных предприятий и организаций. Так вот, на основе многолетних наблюдений мы сделали вывод о том, что по большей части им нужна справка о прохождении курсов, а не навыки, которые помогут в экстремальной ситуации избежать аварии.

– Есть такой термин – «экстремальное вождение». На форумах автомобильных сайтов многие автолюбители спрашивают о том, где бы приобрести навыки экстремального вождения, чтобы уверенно чувствовать себя на дороге. В вашем центре такому обучают?

А.К. – Мы не занимаемся обучением экстремальному вождению. Экстрим могут позволить себе только беспечные люди, не думающие о безопасности других участников движения. Место для «дрифтов» и полицейских разворотов должно быть оборудовано только на специальных площадках, где желающие могут поупражняться в вождении и получить адреналин. Экстрим – это всегда опасность для жизни, а наша задача – научить водителей сохранять на дороге свою жизнь и жизнь других людей. Для нас главное – безопасность вождения автомобиля.

– На чем она основана, по вашему мнению?

А.К. – Самое быстрое, что у нас есть, – это мысль. В мгновение мы можем «прокрутить» в сознании множество различных вариантов того или иного действия. Второе – это взгляд, третье – слух, а уже потом идут манипуляции, которые мы совершаем руками и ногами. Если находящийся за рулем водитель предвидит развитие ситуации вследствие того, что он увидел и услышал, тогда его дальнейшие действия будут верными. Основываясь на принципах физиологии человека, мы разработали для каждого водителя индивидуальную систему подготовки. Мы помогаем раскрывать людям их способности. Если водители за рулем начинают правильно думать, то шансов быть в безопасности на дороге у них гораздо больше.

– Александр, с чего начинается безопасность дорожного движения?

А.К. – Если не брать в расчет то, о чем я уже сказал ранее, то с правильной посадки водителя за рулем. При неправильном положении тела в салоне автомобиля человек быстро утомляется и перестает адекватно воспринимать и анализировать окружающую его действительность, а тут и до ДТП недалеко. Как правильно сидеть за рулем, учат в автошколах. Об этом можно прочитать и в Интернете, и в книгах, однако многие об этих элементарных вещах забывают, как и о многом другом, что приводит к авариям на дорогах...

ГИБДД СООБЩАЕТ:

29 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано за прошедшие праздничные выходные на дорогах Рязанской области, в результате которых 7 человек погибли и 56 получили травмы различной степени тяжести.

В области произошло 258 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено 7001 нарушение ПДД, задержано 65 водителей в состоянии опьянения.