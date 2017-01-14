Областная общественно-политическая газета
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14 января 2017 года
№5 (5292)
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13.01.2017
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№5 (5292) |
Двадцать третья полоса
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Евгений Рудашевский: «Если я свободен, то могу отправиться куда угодно!»

Евгений Рудашевский: «Если я свободен, то могу отправиться куда угодно!»

Евгений Рудашевский родился в 1987 году в Москве, где проживает и сейчас. В настоящее время много ездит по России, участвуя в литературных фестивалях и представляя свои книги широкой публике. Не считает, что жизнь его окончательно укоренилась именно на писательской стезе, и готов к самым неожиданным переменам в судьбе. Имея за спиной многолетний опыт путешествий, – в основном, одиночных походов, – утверждает: «Если я свободен, я могу отправиться куда угодно!»

Автор не только художественных текстов, но и очерков по краеведению, литературе, изобразительному искусству. С 2011 по 2015 гг.. он сотрудничал с эмигрантским журналом «Русская мысль» в Лондоне, публиковал путевые заметки, в том числе описывал свои путешествия по Индии и Цейлону.

Минувшей осенью в числе представителей и лауреатов конкурса детской литературы «Книгуру» в Рязань приезжал молодой писатель и путешественник Евгений Рудашевский. Он общался с читателями и прессой в Рязанской областной детской библиотеке. Вышла в свет его новая книга «Куда уходит кумуткан», получившая высокую оценку подростков – судей «Книгуру». Недавно мы снова встретились с автором. Евгений рассказал об этой новинке и еще о нескольких, которые готовятся к изданию в новом году, а также поделился своим отношением к жизни и «братьям нашим меньшим».

– Чему посвящена Ваша последняя книга, как ее воспринимают читатели – завсегдатаи портала «Книгуру» и те, с кем Вы встречаетесь в поездках по России?

Е.Р. – Это книга о жизни иркутских подростков начала 2000-х. Кумуткан в переводе с эвенкийского – это «перелинявший тюлененок», то есть подросток. Повесть отчасти основана на личном опыте, на моих наблюдениях за природой Байкала и за удивительными эндемиками – байкальскими нерпами. Ну а отзывы у взрослых и детей разнятся. Первые концентрируются на том, что в книге мало положительных взрослых героев, что слишком подробно описывается смерть животных. А вот подростки говорят, что им интересно наблюдать за действием повести.

– Что вы хотите сказать взрослым или юным читателям, есть ли у вас какая-то особенная идея, тема?

Е.Р. – Одна из особенно интересных мне тем – внутреннее одиночество подростка 13-15 лет. Экзистенциальное одиночество, когда есть понимание, что извне помощи не будет. Этот перелом очень интересен, и в моей книге происходит концентрация на нем. Центральным становится образ «домика». И дети, и животные прячутся в заветное убежище, но их буквально вырывают на поверхность… Так происходит и со взрослеющим подростком.

– Из чего складывался Ваш опыт путешественника и исследователя?

Е.Р. – Путешествовать я любил с детства. Были и походы в горы с родителями, и прыжки с парашютом. Поэтому перемещения в пространстве я воспринимаю очень гармонично. С юности я считал, что все главное в моей жизни умещается в 90-литровый рюкзак. Мои путешествия начались в США, когда я ушел из университета. Потом я передвигался автостопом по Европе, оседал в городах, находил работу на время... Ну а наиболее дикие путешествия пришлись на Россию. А что касается исследований… В 2000-х я устроился работать ведущим представлений в Иркутском нерпинарии, стал дрессировщиком, потом старшим дрессировщиком, много сам узнавал, читал... Нерпинарий проводит свои научные исследования, и мне довелось принять участие в изучении элементарной рассудочной деятельности нерп и дельфинов (эти исследования проводились совместно с МГУ). Вот такой личный опыт может стать и становится фоном для литературных произведений.

– Исходя из ваших наблюдений, в чем особенности нынешних исследований животного мира?

Е.Р. – Тут одновременно и трепетное отношение, и пользовательский взгляд на животных. Часто проявляется снисхождение к ним, как к примитивным существам. Сейчас идет гуманизация отношения и методов исследования в научной среде. Сказывается рост технологических возможностей – чтобы собрать подробную информацию о действиях живого существа, используются высокоточные камеры, спутниковое слежение. Впрочем, и сейчас те же дельфины нередко оказываются фактически подопытными. Однако о жутких экспериментах, которые когда-то проводились в Севастополе, сейчас слышишь все реже. А ведь их нарочно мучили, били током, заражали всевозможными болезнями.

– Как вы относитесь к идее присвоения животным «прав личностей»? В мире эта тема уже обсуждается.

Е.Р. – В январе выходит еще одна моя книга «Ворон», вместе с двумя предыдущими она составит некую трилогию. Я взял эпиграф из книги Фарли Моуэта «Кит на заклание»: «…и все же оплакивал я не наше неминуемое одиночество, а несравненно более страшное одиночество Человека, ставшего чужим на своей собственной планете и обреченного нести это бремя до самого смертного часа». Рядом с нами – представители других народов; очень важно, что люди задумываются о равноправии, учатся сосуществовать с ними. Обсуждение прав животных всегда будет уместно. Человек сейчас может себе позволить убивать меньше, чем в прежние годы; у нас появилась возможность защитить уходящие виды. Все больше звучит публичных высказываний с призывами карать за жестокое обращение с животными, и это хорошо. Показательна реакция общественности, которая требовала серьезного наказания для живодеров из Хабаровска.

– Вам самому во время ваших путешествий довелось вступать в схватку с диким зверем?

Е.Р. – К счастью, нет. Ружей я не носил, в случае необходимости гремел флягами, пользовался фальшфейерами. Насколько мог, использовал опыт дрессуры, готовясь, допустим, к возможной встрече с медведем. У меня было представление о том, как может себя повести животное. И я не вставал у «хозяев» местности на пути, встречаясь с шакалами – в Абхазии, с волками – в Монголии, с медведями – на Камчатке…. Единственные представители животного мира, с которыми мне, увы, не удавалось договориться, это комары!

– Какие у Вас дальнейшие творческие планы, помимо создания художественных книг?

Е.Р. – В издательстве «КомпасГид» готовится научно-популярная «походная» серия – о выживании на дикой природе. Жанр получается смешанным: советы, личный опыт, ссылки на классическую приключенческую литературу, байки. Первая книга в серии – целиком о том, как добывать огонь: от самых простых до самых сложных ситуаций. Ну а следующая будет посвящена добыче воды.

– Вы сейчас в какой литературе больше испытываете потребность – в художественной или документальной?

Е.Р. – Ранее книга была редкостным источником интеллектуальной художественной информации, а сейчас – есть и книги, и кино, и компьютерные игры. Даже просто текст в соцсетях – это уже тома произведений. И чтение не является обязанностью; можно сказать, что у каждого в жизни есть свой источник познания. Но именно благодаря книге можно познать мир глубже – за счет образов, художественного изложения. Художественные эмоции – это не просто информация, как в научно-популярных изданиях. И перепахать человека сможет только литература.

Беседовала 
Ольга Маслова

Беседовала Ольга Маслова

В сентября 2016 г Евгений Рудашевский презентовал в Рязани повесть «Здравствуй, брат мой Бзоу!» В ее основе – история, услышанная путешественником в Абхазии. Рассказывая об удивительной дружбе юноши и дельфина-афалины, автор описывает культурный и этнический колорит страны, а также повествует о событиях новейшего времени (грузино-абхазский конфликт, война в Афганистане).

Статья опубликована в номере 5 (5292) от 13 января 2017 года
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