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13.01.2017
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№5 (5292) |
Двадцать вторая полоса
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От школьного порога

За восемьдесят лет сотни выпускников вышли отсюда в большую жизнь
От школьного порога

Среди образовательных учреждений Михайловского района у Козловской школы – особое место. И не только потому, что в ней учатся талантливые, способные дети и работают замечательные учителя. Она одна из немногих муниципальных сельских школ, которая расположена в окружении чудесного яблоневого сада. А еще здесь трудится немало педагогических династий.

Эстафету преемственности от своих родителей переняли Ольга Бондаренко, Наталья Богородицкая, Ирина Чернецова, Ольга Горохова, Ирина Морозова, Елена Муромцева, Светлана Полякова и Андрей Хайлук. Сегодня они составляют костяк педколлектива Козловской школы, которая в настоящее время является основным общеобразовательным филиалом Михайловской средней школы №1. Это означает, что в ней всего девять классов-комплектов. Обучается в них 92 ученика. С ними занимаются четырнадцать высококвалифицированных педагогов. Им и принадлежала инициатива проведения яркого юбилейного школьного праздника. Целый месяц после занятий вместе с ребятами они репетировали концертную программу.

Торжественная часть праздничного юбилея началась с видеопрезентации, где была показана вся история школьных достижений. Минутой молчания почтили память тех педагогов, которых, к сожалению, уже нет. Светлую память о себе оставил бывший директор Александр Иванович Кузнецов.

– Под его руководством была проделана огромная работа по организации современного образовательного процесса, – рассказывал нынешний руководитель школы Вячеслав Абрамов. – Благодаря его многолетней деятельности и работе его преемника Валерия Баранова Козловская школа стала синонимом качественного обучения.

Восемьдесят лет. Целая эпоха. Школа возникла в далекие тридцатые годы, из небольшой начальной она сначала стала семилетней, а затем и восьмилетней. Подстраивалась, прирастала новыми классами и учебными мастерскими. В хрущевские годы появился огромный пришкольный садово-опытный участок, который был известен на весь Советский Союз. Перенимать опыт козловских юных натуралистов приезжали начинающие садоводы Албании, Болгарии и Венгрии. Не одно поколение сельских ребят азы сельскохозяйственных профессий постигали на опытных садовых делянках, где и по сей день произрастают редкие сорта фруктовых деревьев. А в шестьдесят четвертом году, в канун двадцатилетия Великой Победы, на территории этого сада московские кинематографисты снимали документальный фильм, посвященный двадцатилетию битвы под Москвой и освобождению Михайлова от немецко-фашистских захватчиков. Ветеран педагогического труда Валентина Дмитриевна Бондаренко рассказывала: «Я хорошо помню тот летний вечер – воздух был пропитан яблочным ароматом. Кинопоказ проходил на открытой площадке нашего школьного сада. Пришли жители Михайлова и близлежащих сел Козловка и Лещенка. Мы смотрели фильм и плакали, а некоторые узнавали себя в кадрах военной кинохроники».

Валентина Дмитриевна в те годы работала в начальных классах, для многих поколений сельских ребят она была первым учителем, дала им, как говорится, путевку в жизнь. Среди ее учеников – учителя, врачи, юристы, музыканты, инженеры – люди разных профессий. На дне рождения школы звучали теплые поздравления и слова благодарности в адрес учителей от ее выпускников, которые называют и сегодня свою школу родным домом, в котором всегда уютно и радостно.

Александр Федосеев
Фото Дарьи Авериной

Статья опубликована в номере 5 (5292) от 13 января 2017 года
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