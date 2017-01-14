Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для

Светланы, которой в феврале исполнится семнадцать лет. Света была единственным ребенком в семье, но ее родители лишены родительских прав. Сероглазая, темноволосая Светлана – общительный, доброжелательный человек. Она очень уверенная в себе, самостоятельная и спокойная девушка. В ней ярко проявляются лидерские качества. Но для успешного старта в жизни Свете нужна помощь новой семьи. Анкета № 4228.

Галине в октябре прошлого года исполнилось шестнадцать лет. У нее нет братьев и сестер. Родители Гали умерли, так она оказалась в детском учреждении. Кареглазая, темноволосая девушка – очень общительная, жизнерадостная, отзывчивая, добрая. Галина легко находит контакты с окружающими, добросовестно относится к учебе. Анкета № 18000005

О Даниле мы уже писали в газете несколько лет назад. За это время мальчик подрос. В октябре прошлого года Даниле исполнилось пятнадцать лет. Темноволосый, зеленоглазый Данила был не единственным ребенком в семье. Его мама умерла, отец лишен родительских прав. Данила очень любознательный подросток, хорошо учится. Он с уважением относится к взрослым, любит читать, с удовольствием рисует, занимается танцами. А кроме того, увлекается футболом и другими спортивными играми. Анкета № 3957.

Елизавете в феврале исполнится четырнадцать лет. В семье, где она родилась, не было других детей, но одинокая мама Лизы лишена родительских прав. Светловолосая, кареглазая Лиза очень добрый, общительный человек. Она любит танцевать, хорошо рисует. И как многие подростки в этом возрасте, требует к себе внимания и одобрения своих действий. Анкета № 4597.

Альберту в июле исполнится тринадцать лет. Он тоже был единственным ребенком в семье, но его одинокая мама лишена родительских прав. Темноволосый, кареглазый Алик очень общительный, контактный подросток, но при этом он на все имеет свою собственную точку зрения. Альберт любит читать, знает наизусть много стихов. Но это не единственное его увлечение. Он любит заниматься с конструктором «Лего», с удовольствием играет в футбол. Анкета № 3987.

Обращайтесь в органы опеки

и попечительства

вашего города или района

Обращайтесь в органы опеки и попечительства вашего города или района