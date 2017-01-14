Турнирная хроника

В Чучкове прошел открытый рождественский турнир на призы районного спорткомитета по быстрым шахматам и блицу среди школьников.

Первое место в быстрых шахматах занял шестиклассник Павел Куликов, второе – Дмитрий Мартынов, учащийся 9 класса. Замкнул тройку лидеров восьмиклассник Евгений Клюев.

В блице на первом месте – Никита Прохоров, учащийся 8 класса, на втором – Данила Сидорин, также восьмиклассник, на третьем – шестиклассник Павел Куликов.

Закончилось первенство Рязани среди ветеранов, победителем стал международный мастер Владимир Степовой, набравший 8,5 очка из 9.

Второе место у кандидата в мастера спорта Евгения Лаевского – 6,5 очка.

Третьим призером с шестью очками стал кандидат в мастера спорта Егор Лунин.

В Рязани прошел Новогодний кубок по блицу. Победил Андрей Соколов с 9 очками из 11, вторым стал Станислав Козлов, у которого 8,5 очка, третьим – Владимир Степовой.

Кандидат в мастера спорта Владимир Капранов из Рязанской области сыграл в чемпионате Зарайского района Подмосковья по быстрым шахматам и занял 3 место с результатом 9 очков из 14.

В Шилове прошло открытое первенство района по быстрым шахматам. В нем приняли участие шахматисты из Шиловского, Чучковского и Старожиловского районов. Среди шахматистов до 18 лет первое место на турнире у Дмитрия Светлячкина из Ерахтура, второе и третье места поделили Павел Куликов из Чучковского района и Сергей Сасиков из Шиловского.

В старшей возрастной группе одержал победу действующий чемпион Рязанской области по быстрым шахматам Виктор Жмуров из Старожиловского района, на втором месте Юрий Ларцев, на третьем – Сергей Желудков из Шиловского района.

Закончился открытый турнир по быстрым шахматам «Кубок клуба «Факел» с участием сильнейших юных шахматистов Рязани не старше 2003 г.р. Последовательно победив в 4-м и 5-м турах фаворитов турнира Павла Гришина и Арсения Балашова, состязания выиграл Михаил Челебаев, набравший 6,5 очка из 7.

На втором месте – Арсений Балашов (5,5 очка), третий – Александр Макеев (5 очков), также по 5 очков у Павла Гришина и Ивана Чуклина.