Рязанское развитие. Валентина Климанова

«Мы можем гордиться шахматной школой и выдающимися шахматистами России... Мы специально создали направление в центре «Сириус» в Сочи, где эти занятия организованы. Но этого недостаточно, нужно, чтобы шахматы развивались по всей стране».

Владимир Путин

(пресс-конференция 23 декабря 2016 г.)

Мы начинаем разговор о рязанцах, которые вносят ощутимый вклад в развитие шахмат в регионе.

Валентина Климанова в шахматы играет с 8 лет. Получила 1-й взрослый разряд в 12 лет. Неоднократно становилась победителем и призером соревнований. Вот некоторые из ее удачных выступлений:

2009 год – первое место в личном первенстве Рязани среди девочек 2000 года рождения и моложе;

2010 год – второе место в первенстве Рязанской области по шахматам в возрастной группе до 12 лет;

2013 год – первое место в соревнованиях по быстрым шахматам среди школьников Рязани, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне;

2014 год – 1 место в лично-командном чемпионате области среди сборных команд городов и районов на призы газеты «Рязанские ведомости»;

2016 год – первое место в личном первенстве города Рязани среди девушек до 19 лет.

Валентина считает, что шахматы – одна из немногих игр, которые не имеют противопоказаний. Ей все возрасты покорны. Шахматы развивают логическое мышление, активизируют работу головного мозга, учат людей концентрироваться и принимать правильные решения.