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13.01.2017
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№5 (5292) |
Двадцать первая полоса
Игры разума
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Год Андрейкина

После возвращения на родину рязанец одерживает победу за победой
Год Андрейкина

Минувший год для международного гроссмейстера Дмитрия Андрейкина можно назвать самым удачным после возвращения на родину, в Рязань. Он выиграл престижные турниры в Стокгольме и Абу Даби, победил в двух чемпионатах Европы: по блицу и командном.

Сначала – об индивидуальных соревнованиях. Международный турнир Hasselbacken Chess Open-2016 проходил в Стокгольме с 30 апреля по 8 мая. В соревнованиях приняли участие более 300 шахматистов. Турнир проводился по швейцарской системе в девять туров. Андрейкин набрал 7,5 очка и по дополнительным показателям обогнал известного шахматиста Баскарана Адхибана из Индии.

Затем в августе 2016 года Дмитрий Андрейкин играл в Объединенных Арабских Эмиратах. В традиционном международном шахматном фестивале «Abu Dhabi Masters 2016» принимали участие более 130 титулованных шахматистов, среди которых 40 гроссмейстеров. Наивысший рейтинг был у Андрейкина, и рязанец подтвердил позицию фаворита. Особенно удалась ему концовка турнира: Дмитрий набрал в ней 4,5 очка в пяти партиях.

Но, пожалуй, самая престижная победа Андрейкина состоялась в декабре прошлого года. 18 декабря в столице Эстонии завершился чемпионат Европы по блицу. Рязанец на нем выступил более чем уверенно, набрав 22 очка из 26 возможных и на 1,5 очка обогнав второго призера – Рауфа Мамедова. Андрейкин выиграл 12 мини-матчей и лишь в последнем туре разошелся миром с Сергеем Жигалко (Беларусь).

В беседах с гроссмейстером Дмитрием Кряквиным, который, кстати, бывал в Рязани в гостях у Дмитрия и встречался с местными шахматными мастерами, Андрейкин так прокомментировал свою победу на чемпионате Европы: «Мои партии протекали по разным сценариям, но в целом удалось сыграть в живые, азартные шахматы. Символично выглядит мой последний ход на этом турнире 19...f7-f5 против Жигалко. Для гарантии первого места мне было достаточно ничьей. Тем не менее в весьма комфортной позиции я решил пожертвовать фигуру на ровном месте, после чего комп дает «плюс 2» в пользу соперника. Я сделал этот слабый ход так уверенно, что Сергей принял жертву и сразу предложил ничью, от которой я не смог отказаться. Последний раз с таким юношеским задором я играл лет 5-6 назад».

Заметим, Андрейкин и сейчас очень молод: 27 лет ему исполнится 5 февраля. Он органично вписался в те глобальные изменения, которые происходят в последние годы в шахматах. Сейчас компьютеры могут играть лучше сильнейших гроссмейстеров. Откладывать, как раньше, партии стало невозможно: электроника сделает слишком много подсказок в домашних условиях. Но и «биться до конца» по старым правилам, то есть тратить на партию многие часы, а то и сутки – немыслимо. В связи с этим на шахматных турнирах в рамках одной партии стали совмещать и классические, и быстрые шахматы, рапид, и блиц.

Какие качества нужны сильному игроку в блиц или рапид? В чем отличие от классики? Отвечая на этот вопрос Дмитрия Кряквина, Андрейкин отметил: «Скажу банальность: нужно сильно играть в шахматы. Другое дело, что для блица и рапида достаточно иметь несколько хорошо отработанных, возможно, даже не самых принципиальных и корректных схем. В классике с дебютами гораздо сложнее, репертуар должен быть разнообразнее, а стиль игры более универсальным».

В 2016 году Дмитрий Андрейкин удачно попробовал себя еще в одном шахматном нововведении – в этой игре, как в футболе или хоккее, важную роль стали играть… легионеры. Если аргентинский футболист Месси успешно играет в испанской «Барселоне», то почему бы рязанцу не выступить за македонский шахматный клуб «Алкалоид»? Тем более что у клуба весьма богатый и тороватый спонсор. Андрейкин и выиграл в ноябре 2016 года клубный чемпионат Европы в составе «Алкалоида». Рязанец принял участие во всех семи турах, одержал две победы черными фигурами, в том числе над стоящим выше в рейтинге кубинцем Леньером Домингесом, а пять партий завершил вничью.

Кстати сказать, в 2016 году Андрейкин стал также чемпионом китайской шахматной лиги в составе команды Шанхая.

В эти дни Дмитрий вновь за границей. 12 января стартовал престижный, длительный, тяжелый турнир в Нидерландах, в котором Андрейкин принимает участие. Желаем нашему земляку успехов!

Юрий Петров
Использованы материалы сайта Российской федерации шахмат

Статья опубликована в номере 5 (5292) от 13 января 2017 года
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