От пятницы до пятницы

Светлая ночь (7 января)

В храмах области прошли праздничные богослужения

В ночь с 6 на 7 января Христорождественский кафедральный собор распахнул двери для множества рязанцев, которые, несмотря на сильнейшие морозы (в ночь столбики термометра опускались ниже – 20 градусов), пришли, чтобы встретить в одном из двух главных храмов города его престольный праздник – Рождество Христово. Праздничное богослужение совершал митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

После окончания богослужения прихожан ожидало приятное событие: в притворе храма для каждого выходящего был приготовлен подарок – большое красочное издание книги «Моя жизнь во Христе» святого праведного Иоанна Кронштадтского и шоколадка.

Двор на двор (8 января)

Спартакиада дворовых команд продолжается

В спортивном зале спорткомплекса «Химик» состоялись финальные соревнования по мини-футболу в рамках зимней Спартакиады дворовых команд города Рязани, организованной управлением по физической культуре и массовому спорту.

В церемонии награждения победителей и призеров приняла участие начальник управления Марина Кащеева.

В возрастной группе 2004–2005 годов рождения за первое место сражались команда Советского района «Гимназия №2» и команда Московского района «Лицей №52» – «Металлург», которая одержала победу со счетом 6:0. В возрастной группе 2002–2003 годов рождения первое место заняли футболисты Московского района, «Школа №69» – «Бульдозер», второе – Железнодорожный район, «Школа №19(25)», третье – Советский район, «Школа №29».

Финальные соревнования по хоккею с мячом в рамках зимней Спартакиады дворовых команд города Рязани из-за неблагоприятных погодных условий перенесены на 14 января, начало соревнований в 11.00 в спорткомплексе «Химик».

Праздничное волшебство (9 января)

Участники проекта «Город будущего» посетили рождественскую елку и новогоднее представление «Бал Снежной королевы»

Участники социального проекта «Город будущего» – многодетные семьи, семьи с детьми с ограниченными возможностями – по приглашению митрополита Рязанского и Михайловского Марка посетили рождественскую елку. Было организовано новогоднее представление «Бал Снежной королевы».

Директор Центра детского творчества «Стрекоза» Елена Чудакова подчеркнула важную роль подобных встреч в воспитании духовности.

На кортах Академии тенниса (9 января)

Проходит международный турнир «Кубок Кремля»

В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены мира в возрасте до 15 лет. На турнир прибыло около 200 юных теннисистов из Рес­публики Беларусь, Великобритании, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Канады, Латвии, Нидерландов, Польши, Украины, Франции и России. Турнир «Кубок Кремля» проводится в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий 2017 года.

Участников турнира на церемонии открытия приветствовали заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ по Рязанской области Лариса Тюрина, министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова.

Проведены квалификационные игры, по результатам которых за награды борются и зарабатывают рейтинговые очки 48 юношей и 48 девушек из 13 стран мира. В турнире участвуют и представители Рязанской академии тенниса имени Н.Н. Озерова – Игорь Бойко, Даниил Жибуль и Динара Аллоярова (в основном турнире), Анастасия Брешенкова и Артем Астафьев (в квалификации).

Церемония награждения победителей и призеров состоится в субботу, 14 января.

Остался в сердцах людей

(10 января)

В рязанском селе Гребневе Старожиловского района почтили память Ивана Егоровича Балова

Десятого января ему исполнилось бы 90 лет. Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Рязанской области, обладатель многих правительственных наград, Иван Егорович всю свою жизнь посвятил развитию сельскохозяйственного производства. На здании правления колхоза (СПК) имени Ленина, где он бессменно являлся председателем более пятидесяти лет, в свое время была открыта мемориальная доска. Здесь и состоялся траурный митинг, посвященный памяти Ивана Егоровича Балова.

На траурный митинг приехали представители властных структур района, бывшие и нынешние руководители сельхозпредприятий, жители села Гребнева, учащиеся школы. Со словами благодарности в адрес талантливого руководителя выступили глава администрации района Александр Татарников, нынешний руководитель хозяйства Алексей Трепалин, ветеран сельскохозяйственного производства Андрей Андреев, руководитель СПК имени Крупской Владимир Володин и другие представители аграрного бизнеса. Для собравшихся нынешнее руководство колхоза организовало обед.