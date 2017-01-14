Областная общественно-политическая газета
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14 января 2017 года
№5 (5292)
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13.01.2017
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№5 (5292) |
Семнадцатая полоса
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Ловлю снежинки, как мгновенья…

Рязанский писатель Игорь Евсин отметил 55-летие
Ловлю снежинки, как мгновенья…

Игорь Васильевич Евсин родился в 1962 году в деревне Иванково Клепиковского района. Закончил Литературный институт им. Горького. Обучение проходил на факультете по­эзии у знаменитого поэта-фронтовика Николая Старшинова. Выпустил пять сборников стихотворений.

Игорь Евсин – автор более двадцати книг поэзии, прозы и публицистики. Наибольшую известность получили сборник стихотворений «Свет невечерний», книги «Сергей Есенин – путь к Богу», «Оклеветанный старец Григорий Распутин», «Полюшка. Повесть о слепой старице», «По кому палка плачет. Рассказы о рязанских юродивых» и другие. Кроме того, юбиляр – автор жизнеописаний многих рязанских подвижников веры и благочестия – митрополита Симона (Новикова), архимандрита Авеля (Македонова), схимонахини Феодосии (Косоротихиной) и других.

Поздравляем Игоря Евсина с 55‑летием, желаем ему телесного и духовного здравия и, конечно же, творческих успехов. А читателям предлагаем познакомиться с его новыми стихотворениями.

ЗИМНИЕ МОТИВЫ

 ***

Все конечно.
И все начально.
Все стало новым
с первым снегом,
который, падая,
венчально
соединяет землю с небом.
И я живу
без размышленья
о невозвратном
и обратимом.
Ловлю снежинки,
как мгновенья,
и каждая неповторима...

***

Слушай – зимний лес звучит!
Чист лучистый звон синицы.
На березе снег блестит,
Словно платье на певице.
Как скрипичные ключи,
Елей линии красивы.
И морозово звучит
Ветвь смычковая осины.
Пусть, пока душа молчит,
Слушает божественно.
Кафедральный бор звучит
Высоко, торжественно.
Нот веселых мало здесь.
Дело не в количестве.
Летний лес – эстрадный лес,
Зимний лес – классический.

***

Зимой, в суровую погоду,
Есть у прохожих
строгость в лицах.
Мороз застывшую природу
В ежовых держит рукавицах.
И даже солнце светит строже
В холодном небе нелюдимом,
И мне становится дороже
Тепло друзей, тепло любимой.

***

В своем лесу я как пришелец,
Сейчас царят здесь холода,
Берестяного снега шелест,
Березок снежных немота.
Давно я не был в этом месте.
Лес утопает в тишине.
А не вчера ли с лесом вместе
Я безоглядно цвел, шумел?
Нет и следа от жизни бурной,
Куда исчезла и когда?
Береза гипсовой скульптурой
Застыла, словно навсегда.
На мертвом небе тлеет солнце,
И день стал немощен и сир.
Вокруг в холодной позолотце
Мерцает тайный, зимний мир.
Былые краски, запах, звуки
Поглощены им и еще –
Быть может,
я вчерашний, други,
Я этим миром поглощен?

РУССКОЕ РОЖДЕСТВО

Леса листвой давно отплакали,
и скрылась грязь
под снегом долгим.
И белокрылые, как ангелы,
стоят рождественские елки.
Светлейшим снегом
чисто светит
природа русская вокруг,
как будто не было на свете
ни слез, ни грязи, ни разлук.
Как будто бы и в Вифлееме,
и здесь, в России, средь берез,
средь снега и крылатых елей –
и здесь рождается Христос…

Статья опубликована в номере 5 (5292) от 13 января 2017 года
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