Рязанский писатель Игорь Евсин отметил 55-летие

Игорь Васильевич Евсин родился в 1962 году в деревне Иванково Клепиковского района. Закончил Литературный институт им. Горького. Обучение проходил на факультете по­эзии у знаменитого поэта-фронтовика Николая Старшинова. Выпустил пять сборников стихотворений.

Игорь Евсин – автор более двадцати книг поэзии, прозы и публицистики. Наибольшую известность получили сборник стихотворений «Свет невечерний», книги «Сергей Есенин – путь к Богу», «Оклеветанный старец Григорий Распутин», «Полюшка. Повесть о слепой старице», «По кому палка плачет. Рассказы о рязанских юродивых» и другие. Кроме того, юбиляр – автор жизнеописаний многих рязанских подвижников веры и благочестия – митрополита Симона (Новикова), архимандрита Авеля (Македонова), схимонахини Феодосии (Косоротихиной) и других.

Поздравляем Игоря Евсина с 55‑летием, желаем ему телесного и духовного здравия и, конечно же, творческих успехов. А читателям предлагаем познакомиться с его новыми стихотворениями.

ЗИМНИЕ МОТИВЫ

***

Все конечно.

И все начально.

Все стало новым

с первым снегом,

который, падая,

венчально

соединяет землю с небом.

И я живу

без размышленья

о невозвратном

и обратимом.

Ловлю снежинки,

как мгновенья,

и каждая неповторима...

***

Слушай – зимний лес звучит!

Чист лучистый звон синицы.

На березе снег блестит,

Словно платье на певице.

Как скрипичные ключи,

Елей линии красивы.

И морозово звучит

Ветвь смычковая осины.

Пусть, пока душа молчит,

Слушает божественно.

Кафедральный бор звучит

Высоко, торжественно.

Нот веселых мало здесь.

Дело не в количестве.

Летний лес – эстрадный лес,

Зимний лес – классический.

***

Зимой, в суровую погоду,

Есть у прохожих

строгость в лицах.

Мороз застывшую природу

В ежовых держит рукавицах.

И даже солнце светит строже

В холодном небе нелюдимом,

И мне становится дороже

Тепло друзей, тепло любимой.

***

В своем лесу я как пришелец,

Сейчас царят здесь холода,

Берестяного снега шелест,

Березок снежных немота.

Давно я не был в этом месте.

Лес утопает в тишине.

А не вчера ли с лесом вместе

Я безоглядно цвел, шумел?

Нет и следа от жизни бурной,

Куда исчезла и когда?

Береза гипсовой скульптурой

Застыла, словно навсегда.

На мертвом небе тлеет солнце,

И день стал немощен и сир.

Вокруг в холодной позолотце

Мерцает тайный, зимний мир.

Былые краски, запах, звуки

Поглощены им и еще –

Быть может,

я вчерашний, други,

Я этим миром поглощен?

РУССКОЕ РОЖДЕСТВО

Леса листвой давно отплакали,

и скрылась грязь

под снегом долгим.

И белокрылые, как ангелы,

стоят рождественские елки.

Светлейшим снегом

чисто светит

природа русская вокруг,

как будто не было на свете

ни слез, ни грязи, ни разлук.

Как будто бы и в Вифлееме,

и здесь, в России, средь берез,

средь снега и крылатых елей –

и здесь рождается Христос…