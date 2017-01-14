Областная общественно-политическая газета
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14 января 2017 года
№5 (5292)
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13.01.2017
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№5 (5292) |
Шестнадцатая полоса
Культура
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Воители, хранители и братья

Новый рязанский музей посвящен жизни стрельцов допетровских времен
Автор фото: Татьяна Клемешева. На фото: «Полк в действии» снят на одной из исторических реконструкций
Фото автора.
На снимке: «Полк в действии» снят на одной из исторических реконструкций

Ладный шлем с густым металлическим блеском и массой деталей, защищающих лицо. Изящное и крепкое переплетение колец на кольчуге. Сильная рука, сжимающая копье. Стяг с изображением Спаса Нерукотворного за спиной. Гостей «Музея стрельца», который недавно появился в самом центре Рязани, в двух шагах от кремля, приветствуют сразу две строгие фигуры воителей – это стрелецкий голова и стрелецкий сотник. Стрельцы, к сожалению, ненастоящие – но в XVII веке именно на этом месте в городе находилась их слобода.

Небольшая комната в здании на улице Соборной радует глаз продуманно организованным пространством. Владелец и идейный вдохновитель проекта, руководитель центра исторического туризма «Лики прошлого» Валентин Горбачев постарался максимально полно и ярко показать, что в жизни этих воителей было самым главным, как они сражались и побеждали.

– Стрельцы всегда были братством, и доверие друг к другу, поддержка в бою для них была святой, – рассказывает Валентин. – Именно это помогало им в самых тяжелых боях. Стрелецкие полки защищали южные границы Руси от набегов, да и в Смутное время сыграли не последнюю роль. Мы стремимся рассказать детям и взрослым, какими стойкими и умелыми были их предки, как они любили родную землю.

Особое место в экспозиции занимает оружие стрельцов – пищаль, или мушкет, как называли его в Европе, бердыш (аналог алебарды) и другие приспособления. Изделия, которые демонстрируются в музее, – макеты, но все они выполнены со знанием дела мастерами из Рязанской, Воронежской и других областей. Каждый экспонат можно разглядывать долго, ведь за ним стоит своя история человеческих отношений. На вопрос, зачем в лезвии бердыша со стороны рукояти проделаны отверстия, Валентин объясняет: это грозное оружие могло не только помочь в бою лицом к лицу с противником, но и отражало конные наступления. Через дыры в лезвии бердышей продевались веревки, и «острый забор» становился непреодолимой преградой для лошадей, которые не могли перепрыгнуть, не повредив себя остриями.

А рассказы о том, как стрельцы помогали друг другу в стрелковом бою, можно и вовсе слушать бесконечно. От воинов требовалась высочайшая дисциплина и взаимовыручка. Чтобы стрелять достаточно быстро, нужно было вовремя перезаряжать пищали, а на это могло уходить до минуты. Поэтому пока одна часть «боевой группы» делала выстрелы, вторая заряжала оружие – отчасти благодаря этой слаженности стрельцы были известны как прекрасные воины.

Есть в музее и «мирные» экспонаты – детали снаряжения и костюмов или крошечные древние монетки неправильной формы. Денежной системе XVII века посвящен отдельный стенд, где расписано, как две полушки составляли деньгу, две деньги – копейку и так далее. А любители карт наверняка оценят большую и подробную карту боевых укреплений Переславля Рязанского XVII века. Стрелецкая слобода располагалась на территории от Глебовского моста до современного цирка. Карта украшена печатью-символом Рязани – лошадью без упряжи и седла, сильной и свободной.

Но главная, пожалуй, деталь для посетителей этого музея – он интер­активный. Центр исторического туризма «Лики прошлого» уже не первый год организует экскурсии-реконструкции, а теперь у «стрелецкой» программы есть постоянное место проведения. Маленьких и больших гостей на входе встречает стрелец в полном облачении с оружием, который рассказывает о своих соратниках и жизни в слободе. Затем всем предлагается выйти на улицу и попробовать в действии макеты пищали, сабли и бердыша – разумеется, без выстрелов и увечий. А в итоге каждый гость получает на память фото в обмундировании стрельца – показательнее путешествия во времени не придумаешь! И стоит эта радость всего 50 рублей с человека.

В новом году музей уже провел для рязанцев экскурсию «Рождество Христово. Стрелецкие забавы», в которую вошли не только рассказы о быте и службе воинов, но и мастер-класс по изготовлению рождественских ангелочков и «потешные бои» в сквере у кремля.

Посетителей организаторы ждут ежедневно, кроме понедельника. График работы «Музея стрельца» и расписание мероприятий можно узнать в группе ВКонтакте: https://vk.com/likiproshlogo. А сайт http://likiproshlogo.ru многое расскажет о работе рязанских поклонников и знатоков истории, которые дарят городу волшебные встречи с минувшими эпохами.

Статья опубликована в номере 5 (5292) от 13 января 2017 года
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