Областная общественно-политическая газета
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№5 (5292)
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13.01.2017
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№5 (5292) |
Пятнадцатая полоса
Спорт
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Первые мячи

Юные футболисты Рязани успешно провели серию игр на турнире в Санкт-Петербурге
Первые мячи

В Санкт-Петербурге завершился I всероссийский турнир сети футбольных школ «Юниор». В этом соревновании приняло участие более 200 маленьких футболистов 2009-2010 годов рождения. Футболисты приехали их разных городов России, география участников – от Калининграда до Якутска, 20 команд состязались в финальном турнире. Рязань представляла команда «Юниор-Рязань» в составе 10 человек: Никита Алаев, Егор Мишин, Данила Евдощук, Степан Саморуков, Павел Стуковнин, Алексей Кулешов, Артемий Кутняков, Алексей Шилов, Иван Филатов, Никита Иванов.

Задачей рязанских мальчишек было выйти в «золотую сетку», чтобы сразиться на поле с более сильными командами. Первый матч с Петропавловском-Камчатским был сыгран вничью со счетом 1:1, затем рязанцы обыграли Волгоград (2:0), игра с Екатеринбургом закончилась вничью – 2:2, а у футболистов из Пятигорска «Юниор-Рязань» выиграл со счетом 2:1. Набрав самое большое количество очков, команда «Юниор-Рязань» вышла из своей группы в «золотую сетку» и прошла в четвертьфинал. После небольшого перерыва начались игры за проход в полуфинал, и тут соперники были сильнее: наша команда проиграла команде из Ульяновска со счетом 1:0. В итоге рязанские мальчишки заняли 6-е место из 20 участвующих команд.

«Уставшие и поначалу очень расстроенные, мы закончили этот турнир, получив памятные медали. К этому турниру мы шли упорно и занимали самые почетные места на других турнирах, но соперники были сильнее и опытнее», – поделился впечатлениями папа одного из игроков Илья Иванов.

Футбольная школа «Юниор-Рязань» открылась в марте 2016 года, сборная сформировалась в июле и уже в августе приняла участие в первом открытом турнире для детей 5-7 лет в Калуге и заняла там 4-е место. Также на турнире в Калуге игрок из команды «Юниор-Рязань» Никита Иванов получил титул «Лучший голкипер турнира» и грамоту от бывшего игрока сборной России по футболу Игоря Семшова. В ноябре 2016-го в Туле команда вышла в финал и сразились с командой из Тулы, заняв 2-е место, не пропустив за весь турнир ни одного гола, проиграв только по забросанным мячам (у соперников их было 25, а у команды «Юниор-Рязань» – 22). На этом турнире еще двое рязанцев получили титул «Лучший нападающий» – Егор Мишин и «Лучший игрок турнира» – Данила Евдощук. Вернувшись из Тулы, команда из Рязани заняла 1-е место на турнире, посвященном 75-летию битвы под Москвой, в Ступине. И снова титул «Лучший защитник» – у рязанского футболиста Никиты Алаева. Также ребята успели съездить на товарищескую игру в Луховицы, откуда, разгромив хозяев со счетом 17:6, уехали в ожидании ответного матча. Через 3 недели команда из ДЮСШ Луховиц нагрянула с ответным визитом в Рязань, но опять потерпела поражение, проиграв рязанским мальчишкам со счетом 7:1. На новогоднем турнире между филиалами рязанской школы «Юниор-Рязань» состоялись игры и также были получены титулы «Лучший голкипер» – Иван Филатов, «Лучший защитник» – Степан Саморуков, «Лучший бомбардир» – Егор Мишин, «Лучший нападающий» – Данила Евдощук и «Лучший игрок турнира» – Артемий Кутняков. Тем самым основной состав команды «Юниор-Рязань» подтвердила свое превосходство, и именно этим «титулованным» составом команда отправилась в Санкт-Петербург на финал всероссийских игр футбольных школ «Юниор».

Статья опубликована в номере 5 (5292) от 13 января 2017 года
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