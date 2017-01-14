«Серебро» – наше

Юный рязанский бильярдист – призер Первенства России

Рязанец Иван Алпатов стал серебряным призером Первенства России по бильярдному спорту среди юношей до 16 лет.

Напомним, Первенство прошло в Воронеже с 6 по 11 января. Иван сыграл в финале с Константином Мишатиным из Хабаровска. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хабаровчанина.

Иван Алпатов выступил очень достойно и показал хорошую профессиональную игру.

Федерация бильярдного спорта Рязанской области поздравляет Ивана Алпатова с высоким результатом и желает дальнейших побед!