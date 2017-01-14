Областная общественно-политическая газета
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14 января 2017 года
№5 (5292)
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13.01.2017
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№5 (5292) |
Четырнадцатая полоса
Спорт
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Секреты спортивного успеха

Ими делится мастер спорта международного класса Юрий Колдин
Чемпионат Европы по легкой атлетике. Барселона, полуфинал бега на 800 метров
На снимке: Чемпионат Европы по легкой атлетике. Барселона, полуфинал бега на 800 метров

Семь раз абсолютный чемпион России, полуфиналист чемпионата Европы в Турине, дважды призер клубного кубка Европы, дважды бронзовый призер командного чемпионата Европы (Москва-2009 и Анси (Франция-2010) на 800 метрах, участник Универсиад, чемпионатов мира, рекордсмен области по легкой атлетике на 800, 1000 и 1500 метрах, мастер спорта международного класса Юрий Колдин сегодня занимает должность инструктора-методист федерального центра подготовки спортивного резерва. Как складывалась его спортивная карьера, что важно в современном спорте для достижения результата, какими качествами должен обладать легкоатлет – своим опытом и видением делится один из лучших легкоатлетов региона.

 – Юрий Юрьевич, с чего началась ваша спортивная жизнь?

Ю.К. – Я вырос в Сасове, на границе с Мордовией. Папа с мамой в детстве и юности занимались спортом. У папы – первый разряд по лыжным гонкам. Наверное, генетика в том числе определила мои предпочтения и способности. После того как я окончил начальную школу, папа записал меня на секцию рукопашного боя. Помню, что все тренировки начинались с беговой разминки. Наверное, тогда мой детский организм начал адаптироваться к циклической нагрузке. Параллельно с рукопашным боем занимался футболом и баскетболом.

 – Когда же произошел поворот в сторону легкой атлетики?

Ю.К. – Традиционно муниципалитеты направляют свои команды для участия в областных осеннем и весеннем кроссах, которые тогда проходили в Рязани. В 1997 году, учась в восьмом классе, я выигрываю сасовский этап отбора – первенство города по легкоатлетическому кроссу с весьма скромным результатом. Конкуренция была небольшой, люди бегали и тогда, но до той популярности, которую приобретает бег сегодня, было еще далеко. Тем не менее, в составе сборной команды города Сасово я приехал на первенство области. За всю мою беговую жизнь у меня было три самых сложных дистанции. Этот двухкилометровый кросс в 1998 году – одна из них. Я его выиграл и занял первое место в первенстве области по кроссу.

 – Что случилось дальше?

Ю.К. – Селекция в те годы была, что называется, на уровне. Тренеров-преподавателей было много, они посещали такие соревнования и выискивали молодые таланты из провинциальных городков. В течение месяца после кросса ко мне приехали три тренера из Рязани с предложениями начать заниматься у них. Я загорелся, до сих пор помню свою первую официальную тренировку, которую мне писали на листочке в виде тренировочного плана. В Рязани со своим тренером я находиться не мог, мне негде было жить, обычные бытовые трудности. Но несмотря на это, в последующие два года мне удалось закрепиться в своем возрасте как одному из сильнейших бегунов.

 – То есть вы сами себя организовывали, самостоятельно тренировались?

Ю.К. – Я начинал тренироваться под руководством своего отца. Он был практиком и мог на начальном уровне мне помочь. Мобильных телефонов тогда еще не было. Задания от тренера из Рязани, то есть планы, я получал с различными оказиями, через знакомых.

 – Как на практике проходили ваши занятия, где, в какое время?

Ю.К. – Я был фанатом бега, им и остался. Бег был для меня больше, чем просто хобби, увлечение. К каждой своей тренировке, как в начале спортивной карьеры, так и позже, я подходил как какому-то таинству, со своими ритуалами. До сих пор я помню все свои ключевые тренировки: где они были, какая погода стояла, какое время показал, с кем я их делал, что говорил мне тренер и так далее. Когда отдаешься делу целиком, тебе нет больше ни до чего дела. Это тот случай, когда я выбрал то, для чего я, наверное, был создан. Поэтому я с радостью бегал. Через полгода перешел на двухразовые тренировки, просыпался в 5.30 утра в любое время года и бежал по городу 5-6 километров. После школы обедал, немного отдыхал, и опять бежал. Мой папа работал преподавателем в колледже. Там между двух корпусов был коридор, метров 30 в длину. Скоростные пробежки я делал по этому коридору. Чтобы пробежать 200 метров, нужно сбегать туда-сюда 7 раз. Все эти препятствия, помноженные на трудолюбие, позволили впоследствии уже в хороших условиях показывать лучшие результаты, быть острым финишером, уметь добыть победу.

 – Что двигало вами?

Ю.К. – Желание быть лучшим, совершенствоваться, ставить рекорды. Я был голодным до побед.

 – Как воспринимали ваше рвение сверстники?

Ю.К. – Сейчас я могу сказать, что своим примером вдохновил сасовских мальчишек и девчонок, показал, что можно тренироваться в условиях, далеких от идеальных, и достигать результатов. Сегодня в Сасове создана хорошая спортивная инфраструктура, которая готова подарить десятерых таких легкоатлетов, как я.

 – Кто стал вашим пер­вым официальным тренером?

Ю.К. – Это была бригада тренеров: Павел Иванович Гамзин и Павел Альбертович Андреев. В течение шести лет у них я прошел путь от спортсмена с массовым разрядом до мастера спорта России по легкой атлетике.

 – Как прошли эти годы вашего становления?

Ю.К. – Были свои нюансы. Я продолжал жить и учиться в Сасове. Постепенно «застолбил» за собой место как член сборной команды Рязанской области по легкой атлетике и должен был постоянно выезжать на соревнования – первенство России, ЦФО, спартакиады, другие состязания, включенные в календарный план. Проблемной была подготовка в зимний сезон. Если летом можно было тренироваться в парках и на стадионах, то отсутствие манежа в Сасове ставило определенные задачи. И здесь я бесконечно благодарен Павлу Ивановичу Гамзину. Он решил мой бытовой вопрос и даже вопрос адаптации и обучения в рязанской школе. Перед ответственными соревнованиями я жил у него дома в Рязани совершенно бесплатно, продолжал занятия в школе, в спортклассе, ничего не упуская из школьной программы. То есть, я получал возможность тренироваться в хороших условиях, жить в комфорте и общаться со своим тренером даже «дома» и грызть гранит науки.

 – Спорт не стал профессией?

Ю.К. – В 2001 году я поступил в академию права на юридический факультет. В этом же году выполнил норматив на звание мастера спорта России. Кстати, на последнем курсе я стал мастером спорта международного класса. После окончания вуза работал в ГУВД Москвы в офицерской должности, прослужил там восемь лет, уволился в звании капитана полиции. В эти годы мне пришлось сменить тренера, я выбрал заслуженного тренера России Матвея Марковича Телятникова, и у нас с ним были очень плодотворные годы сотрудничества.

 – Вы говорите: выбрал тренера. Что было главным в этом выборе?

Ю.К. – Спортсмены – сложные люди, и я не исключение. Для меня очень важно, чтобы были такие условия, в которых я могу спокойно выполнять задания, которые дает мне тренер. И правильно будет сказать «мы выбрали друг друга». Мы по сей день в прекрасных отношениях, часто созваниваемся, общаемся. Матвей Маркович – исключительный специалист в среднем беге, до сих пор очередь из желающих с ним поработать. Душевная близость тренера и воспитанника, какая есть у нас с ним, это то, чего часто не хватает современным тренерам. Да, есть селекция. Но спортсмен – это штучный товар, которому необходимо соответствующее отношение.

 – Как долго существовал ваш тандем?

Ю.К. – В течение восьми лет, и он принес хорошие плоды. Я сильно спрогрессировал: закрепился в составе сборной России, установил все свои личные рекорды, практически каждый год в составе сборной выезжал на официальные соревнования. Единственное, чего не удалось (и Матвей Маркович переживал из-за этого сильнее чем я), это попасть на Олимпийские игры в Пекин.

 – Что помешало?

Ю.К. – Я не смог выполнить одно из критериев отбора, не преодолел норматив, дающий право выступать на Олимпийских играх. Я попал в призовую тройку на чемпионате России, проиграв Юрию Борзаковскому, будущему олимпийскому чемпиону, прибежав вторым за ним на национальном отборе, уступив 24 сотых секунды.

 – Каковы нормативы для того, чтобы поехать на олимпиаду?

Ю.К. – В беге на 800 метров нужно пробежать быстрее 1 минуты 46 секунд. С этим результатом можно претендовать на полуфинал на Олимпийских играх. Отсев очень серьезный.

 – Возвращаясь к началу вашего пути, к тренировкам в аскетичных условиях, можно ли говорить о том, что для таланта нет преград?

Ю.К. – На таланте и энтузиазме можно много достичь. Но переходя на более высокий уровень, когда на карту поставлены, например, отборы на олимпийские игры, невозможно достичь серьезных результатов без современного спортивного хайтека, без тех же средств восстановления. При Минспорте России есть научный центр, который занимается разработкой и внедрением методик, технологий подготовки спортсменов. Лучшие практики помогают атлетам занимать лидирующие позиции на международной арене.

 – Сегодня большое внимание уделяется спортивной медицине…

Ю.К. – И многие думают, что это разработка каких-то волшебных таблеток, которые должны помочь атлету в достижении цели. Все не так. Дело в том, что спортсмен не совсем обычный человек, его образ жизни сопряжен с огромными нагрузками. Если обычному человеку, например, достаточно съедать в день 2 яблока, чтобы покрыть потребность, скажем, в железе, то спортсмену для этого необходимо съесть килограмм. Поэтому спортивная медицина предлагает те же витамины, которые позволяют спортсмену не потерять здоровье. При этом каждый спортсмен индивидуален, ему нужно подбирать те же витамины тоже индивидуально, а также диету, восстановительные препараты, чтобы после окончания карьеры он остался жизнерадостным человеком. И это ни в коем случае не допинг.

 – Что вы думаете о допинговом скандале, развернувшемся вокруг России?

Ю.К. – Во-первых, я не согласен с тем, что для достижения высокого уровня в спорте нужно применять допинг. Это не так. Запрещенные в спорте методы, то, что называют допингом, прозрачны, их пул ежемесячно обновляется. И я не верю, что те картины, которые сегодня рисуют в отношении наших спортсменов, реальны в российском спорте. Говорю это не как патриот (а я патриот), а основываясь на здравой логике. Я знаю, что мы богаты суперквалифицированными тренерами, способными работать со своими воспитанники без запрещенных препаратов, и вижу, что сегодняшние ведущие легкоатлеты – талантливейшие люди, прошедшие подготовку с нуля, не ища лучшей доли, не бегая из региона в регион. Они стали спортсменами высокого класса благодаря системной работе. В России все не так плохо, как нам это представляют, мы великая спортивная держава, это останется, а все сегодняшние волнения пройдут.

 – На ваш взгляд, созданы ли в России необходимые условия для спорта высоких достижений?

Ю.К. – У нас хорошая база, в России достаточно развиты общественные спортивные организации, государство вносит огромную лепту в виде строительства новых объектов, обеспечения сборных команд и т.д. Эта смежная система работает очень качественно.

 – Профессиональный спорт в России – это выгодное занятие?

Ю.К. – Профессиональный спорт преследует извлечение прибыли как для организаторов, так и для участников, то есть это, по сути, бизнес. У каждого вида спорта своя специфика. И если даже не каждый футбольный клуб премьер-лиги в плюсе, то что говорить, например, о легкой атлетике? Циклические виды в целом не так рентабельны, как игровые.

 – Есть поговорка: физкультура – лечит, спорт – калечит. Вы с ней согласны?

Ю.К. – Нет. На высоком спортивном уровне как член сборной команды России я находился с 2002 по 2013 годы. В течение 11 лет я был профессиональным спортсменом и выступал на соревнованиях различного ранга. Я вышел из профессионального спорта здоровым человеком.

 – Вы взаимодействуете с сасовскими спорт­сменами сегодня?

Ю.К. – Приезжая в родной город, сразу после посещения родительского дома иду в спортивную школу, встречаюсь с тренерами-преподавателями, их воспитанниками, вместе мы проводим мастер-классы, совещания, с удовольствием делюсь всем, что знаю и умею.

 – Как поддерживаете спортивную форму?

Ю.К. – Купил гантелю. Шучу. Несколько раз в неделю делаю пробежки.

Статья опубликована в номере 5 (5292) от 13 января 2017 года
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