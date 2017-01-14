Песни тихого края

Фестиваль «Рязань провинциальная» познакомит с талантами из районов

Кафе-клуб «Старый парк» запускает серию творческих вечеров «Рязань провинциальная». По словам арт-директора клуба Анны Мейсиговой, фестиваль продолжится концертами других артистов региона, если первый вечер найдет отклик у зрителей. Откроют серию выступления музыкантов и поэтов из Касимова.

Идея создания «Рязани провинциальной» принадлежит касимовскому музыканту Олегу Грошеву. Творчеству, в частности рок-музыке, Олег Иванович посвятил много лет своей жизни. Кроме того, Грошев проводит различные встречи артистов и зрителей на родной земле – в их числе бардовский фестиваль «Мещерский край », который состоялся в ноябре 2016 года. На концерте в «Старом парке» Олег Иванович представит свои стихотворения и песни разных лет. «Мы все поем и пишем о родной глубинке, о местных проблемах, природе и любви», – поделился он.

Перед рязанцами выступят Сергей Козлов, Николай Лоханов, фолк-группа «Елень», «Касимовский Есенин» Дмитрий Митин и другие музыканты и поэты. Многие из них получали немало областных и всероссийских наград за участие в фестивалях и конкурсах. Поддержать касимовских артистов приедут рязанский бард Евгений Сапфиров и гости из Мурома.

Фестиваль «Рязань провинциальная» состоится 22 января в 19.00. Билеты стоимостью от 300 рублей можно заказать по телефону 25-23-20.