Рязанские театры приняли участие в благотворительном проекте

В последние дни прошедшего года театр драмы, театр кукол, Театр на Соборной и музыкальный театр сыграли по одному «особенному» спектаклю, сборы от которых были переданы детям, нуждающимся в срочном и дорогостоящем лечении. Все зрители, посетившие новогодние представления, стали причастными к этому большому и важному делу.

Безусловно, каждый рязанский театр ведет активную благотворительную работу в течение всего театрального сезона: предоставляет льготы отдельным категориям граждан, требующим дополнительной социальной помощи, работает с профильными государственными учреждениями, взаимодействует с различными благотворительными фондами.

Проведение проекта под названием «Сказка на здоровье!» – это новая форма помощи профессионального театрального сообщества Рязани детям: во-первых, она адресная, а во-вторых, театры впервые объединили свои усилия и собственные средства для оказания помощи в таком масштабе.

Общая сумма собранных средств составила 389 250 руб­лей. В канун Нового года все деньги были переданы детям, которые борются с редкими и тяжелыми недугами: Насте Байшевой, Александру Мартынову, Дмитрию Кашкову и Вале Осиповой на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Четыре рязанские семьи, получившие финансовую поддержку благодаря проекту «Сказка на здоровье!», были определены министерством здравоохранения Рязанской области.

Рязанское отделение Союза театральных деятелей России верит, что реализация данного проекта станет доброй ежегодной традицией для всей театральной Рязани.