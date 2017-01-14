Областная общественно-политическая газета
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№5 (5292)
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13.01.2017
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№5 (5292) |
Девятая полоса
Культура
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Дедушка тоже любит подарки

«Мастерская Деда Мороза» научит любого радовать близких и себя
Автор фото: Татьяна Клемешева | Дедушка тоже любит подарки
Фото автора.

Неподатливая бумага легко превращается в морские волны и складки платьев. Острая игла жестко и сильно бьет по шерстяному комочку, превращая его в фантастическое создание или умильную зверушку. Такие удивительные превращения – рабочие будни по-настоящему творческих людей, которые трудятся в «Мастерской Деда Мороза». Анна и Лариса Семочкины помнят о главном: подарки, которые Дед Мороз разносит по всему свету, тоже должен кто-то создавать! И работа эта ведется круглый год.

Притяжение красоты

Говорят, единожды произошедшее событие – случайность, но если оно повторяется, то становится закономерностью, а к третьему разу переходит в разряд традиции. Я убедилась в правдивости этой фразы: с творениями «Мастерской Деда Мороза» я встречалась трижды за последние недели. Сначала – на фестивале «Окские сезоны», где свои работы показывали лучшие художники, ремесленники и мастера народных промыслов. Куклы «Мастерской» из валяной шерсти и папье-маше – румяные дети с санками и лыжами, мечтательные красавицы, сказочник с котом – зачаровывали своей индивидуальностью и смотрели на гостей с добротой. Вторая встреча произошла уже в Москве, когда «Мастерская» выставляла свои творения на всероссийской ярмарке народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка». Техника и сюжеты, которые выбирают художницы, меня покорили. И вот приглашение от мастерской на занятие по сухому валянию в преддверии Старого Нового года! Противиться судьбе я не стала и с радостью отправилась учиться.

Лариса и Анна Семочкины – мать и дочь, и к творчеству они обе пришли не сразу. Лариса Савельевна когда-то получила образование инженера-программиста, затем училась дизайну интерьера и впоследствии заинтересовалась авторской куклой. Уроки у московского педагога Светланы Воскресенской помогли найти свои приемы и стиль, и сейчас художница изобретает все новые сюжеты и миры. В течение шести лет Лариса Савельевна учила детей создавать авторских кукол в Рязанском городском дворце детского творчества, а теперь работает только в «Мастерской Деда Мороза». Прежним ученицам она помогает до сих пор – проводит уроки в кукольной галерее «Все для тебя». Анна же присоединилась к увлечению мамы после декрета, и ее трехлетняя дочка и шестилетний сын щеголяют в шапочках и шарфах, свалянных вручную.

Искусство – колючее, изделие – мягкое

Небольшое помещение в Кальном, где поселилась «Мастерская», отремонтировано и украшено силами самих Ларисы Савельевны и Анны. «Мы не любим готовых решений за большие деньги – хотелось сделать обстановку как можно более уютной и индивидуальной», – объясняют художницы. Задумка получилась: скромные белые стены прекрасно подчеркивают полки с куклами и материалами для рукоделия, а красивые дополнения – искусственный камин, свечи, елка с советскими игрушками – делают мастерскую действительно необычной. Помещение стало творческой студией и местом встречи для всех, кто хочет узнать о рукоделии больше. Здесь подростков и взрослых учат работать с глиной, бумагой и, конечно, шерстью – из всего этого можно, потренировавшись, создать хоть принцессу в замке, хоть игрушечного медвежонка.

Этот вечер мастерицы посвятили одной из самых красивых зимних птиц – снегирю. Каждой ученице раздают подушечки из поролона, длинные иглы с зазубринами на концах и разноцветную шерсть. Фигурка создается послойно, и каждая часть уплотняется и получает форму с помощью бесчисленных ударов иглой. Волоски в овечьей шерсти имеют чешуйчатую структуру – совсем не как гладкие волосы красавиц из рекламы шампуней, но именно эти чешуйки и помогают валять изделия. Игла «путает» волокна шерсти, цепляя их друг за друга, и заготовка становится меньше и тверже. Но, пожалуй, главнее формы здесь только техника безопасности – неловким движением иглы можно поранить пальцы.

За три часа мастер-класса мы успели многое: перезнакомиться, поговорить о рукоделии, каникулах и домашних животных и даже прерваться на чаепитие. Вместе со мной своих снегирей создали сотрудница галереи и две шестиклассницы. Работа над деталями птицы далась им без особого труда – а значит, урок в «Мастерской Деда Мороза» будет по силам каждому. А еще это действительно волшебное место: видеть, как у тебя получается что-то, чего ты никогда не пробовал, – удивительное ощущение. Такое творчество может стать частью вашей жизни, а вы сами – Дедом Морозом для родных и близких. Ведь дарить подарки приятно, но вдвойне отрадно делать их самому!

Статья опубликована в номере 5 (5292) от 13 января 2017 года
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