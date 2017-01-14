Революция в бетоне

В Полянах, совсем недалеко от Рязани, на достаточно небольшой площади развернуто производство бетонных смесей, строительных герметиков и других материалов, необходимых для обслуживания различных конструкций. Но в отличие от обычных ЖБИ, здесь происходит химическое волшебство. Бетон, производимый небольшой фирмой под Рязанью, поставляется за рубеж, идет на самые ответственные участки при возведении и ремонте уникальных сооружений. Бетонными смесями регулярно «лечат» коммуникации метрополитена Санкт-Петербурга. Новейшие сорта герметиков выдерживают отлеживание в промышленных растворителях в течение нескольких лет, а полимерные вещества, будучи залиты по плоской крыше и застывшие, вообще не гниют. О том, как удалось на пустом месте в обычном поселке создать предприятие, которое по качеству продукции конкурирует с американскими и немецкими корпорациями и уверенно выигрывает, – в нашем материале.

Человеческий капитал

Основатель фирмы и небольшого завода бетонных смесей «Стрим» Михаил Чуфистов в свои 73 года излучает энергию и оптимизм. Он всю свою жизнь посвятил решению инженерных проблем и искусству сплачивания трудовых коллективов. Начинал как организатор и руководитель системы механизации мелиорации в Полянах, затем какое-то время работал в «Ниве Рязани» в качестве приглашенного надежного и честного руководителя, а потом, после выхода на пенсию десять лет назад, вернулся в село и практически «с нуля» создал бетонное производство. Теперь это серьезная промышленная площадка, которая отправляет свою продукцию сразу в несколько стран мира и постоянно разрабатывает что-то новое, исключительно свое. Под зданием цеха расположено старое бомбоубежище. Здесь и находится инновационная лаборатория. В ней трудятся кудесники – инженеры-технологи, которые создают принципиально новые составы бетонных смесей и тут же тестируют их на стенах убежища. Нам доверительно показывают особую гордость фирмы – кусочки строительного герметика, которые пролежали в банках с растворителем, бензином, керосином и машинным маслом несколько лет и нисколько не потеряли своих качеств. Это серьезный тест на выдерживание агрессивных сред. В соседнем помещении тестируют смеси для защиты бетонных конструкций. Они превосходят лучшие зарубежные аналоги. В северной столице этими смесями покрывают конструкции канализационных и водосливных коллекторов. Американские смеси, которые использовались ранее, выдерживали там только год и осыпались, а наши держатся вообще без изменений.

– Когда только появилась идея заняться бетоном, я начал искать ученых, ведь только наукоемкое производство способно выживать в нашем динамичном мире, – рассказывает Михаил Чуфистов. – И тогда же, десять лет назад, удалось выйти на научных сотрудников Российского химико-технологического университета имени Менделеева. В этом вузе разрабатываются химические технологии XXI века, но требуются производственная база и возможности промышленного апробирования разработок, так что сотрудничество получилось очень успешным. Ко мне регулярно приезжает профессура «менделеевки», и мы сообща реализуем массу интереснейших технологий. Но этого, конечно, было мало. Долго я искал главного инженера. Ведь это очень ответственная должность. Такой человек должен работать на собственном профессиональном интересе к делу. А еще есть помощники, технологи. Все они на особом счету, ведь им приходится не только следить за производством, но и постоянно предлагать что-то новое. Тут без личного интереса человека к научным разработкам не обойтись. Мы стараемся работать с восьми до пяти с двумя выходными, но иногда бывает нужно биться над решением какой-либо технологической проблемы круглыми сутками. Вот тогда-то и пригождается страсть к работе и созданию новых и непревзойденных вещей. А самое главное – тяга к познанию.

Уникальная технология

Удивительно, но весь производственный комплекс занимает меньше гектара площади, а все благодаря рациональному использованию ресурсов. Все оборудование российского производства, а песок для смесей – исключительно из Рязанской области. Его здесь считают самым лучшим в стране. Песчинки проходят обогащение, калибровку и только потом попадают в готовый продукт. Два больших цеха имеют четко разделенные функции. В одном происходит таинство производства запатентованных смесей последнего поколения, а в другом их упаковка. Уже сейчас предприятие работает так, что способно выдавать более сорока тонн смесей различного назначения в сутки при обычном восьмичасовом рабочем дне. Кроме защитных смесей и веществ, которые позволяют отреставрировать бетонные конструкции, заводик выпускает полимерные вещества. Их номенклатура широка, а возможности еще шире. Есть, к примеру «жидкая крыша». Если ее разлить по поверхности обычного рубероида на плоской кровле, то планово ремонтировать ее в следующий раз потребуется только через полвека. Есть особые полимерные смеси для покрытия бетона и кирпича под названием «антиграффити». Нарисовать на них что-либо никакими видами красок невозможно. Еще здесь же изготавливают инъекционные смолы, мастики и эмульсии, антикоррозионные эмали, вещества для защиты древесины, вещество «антилед» против сосулек и даже «тихий взрыв» – особое вещество, которое, в случае необходимости, позволяет разрушать строительные конструкции путем закачки его в трещины и «расталкивания» их до больших щелей. А на очереди вообще революционный прорыв. И не «если», а когда он будет совершен, Поляны станут тем местом, где родилась технология, способная раз и навсегда решить одну из двух главных проблем России. Речь идет о новом поколении дорожных бетонов. Они позволят не только быстро латать старые дороги, доводя их до совершенства, но строить новые трассы даже на болоте. «Полянско-менделеевские» смеси рассчитаны на самые фантастически агрессивные среды, что было неоднократно проверено, и никакая сырость им нипочем. Всего на предприятии создано четыре десятка рабочих мест. При этом конкурс на право трудиться здесь очень высок. Каждого нового человека здесь тщательно изучают, чтобы понять, каково его призвание и тот фронт работ, на который его можно поставить. Создатель бизнеса Михаил Чуфистов не устает повторять, что главное в любом деле – это человеческий капитал и уникальная технология.

– А гордость наша – это обеды, – рассказывает автор бизнеса, – наняли отличного повара и организовали свою столовую. Всех работников кормим наваристыми супами, качественными мясом и рыбой и всегда досыта. Потому что с этого и начинается хорошая работа.