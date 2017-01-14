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13.01.2017
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№5 (5292) |
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«Некоторые члены СБ ООН до сих пор подогревают конфликт в Сирии»

Постпред РФ при ОOН Виталий Чуркин – об итогах дипломатического года, реформе организации и перспективах совместной борьбы с терроризмом
«Некоторые члены СБ ООН до сих пор подогревают конфликт в Сирии»

Справка «Известий»

Виталий Чуркин — постоянный представитель Российской Федерации при ООН (с 2006 года).
Родился в 1952 году. Окончил МГИМО, кандидат исторических наук. Владеет английским и французским языками.
В 1992–1994 годах — заместитель министра иностранных дел РФ. В 1994–1998 го­дах — посол РФ в Бельгии, в 1998–2003 го­дах — посол РФ в Канаде. В 2003–2006 го­дах — посол по особым поручениям.

За прошедший год России пришлось столкнуться с серьезным противостоянием на международной арене, в том числе и в рамках заседаний ООН. На протяжении уже более 10 лет интересы страны в организации представляет Виталий Чуркин.

В интервью специальному корреспонденту «Извес­тий» Георгию Асатряну постоянный представитель России при ООН, чрезвычайный и полномочный посол ВИТАЛИЙ ЧУРКИН подвел итоги работы за 2016 год и рассказал о планах реформирования организации, а также о возможностях совместной борьбы с международным терроризмом под эгидой Совета Безопасности ООН.

– Какие итоги ушедшего года можно подвести в ООН?

– 2016 год выдался богатым на события. Ситуация в международных отношениях оставалась сложной, что не могло не отражаться на деятельности Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности. Но баланс в целом положительный, хотя понятно, что многие вызовы перешли в наследство наступившему 2017 году.

В минувшем году вступило в силу Парижское соглашение по климату. Это стало возможным во многом благодаря усилиям ООН, сумевшей мобилизовать большинство стран-членов на ускоренное выполнение необходимых для этого процедур. Стартовал новый этап международного сотрудничества по борьбе с изменением климата на основе многосторонних договоренностей.

Началась практическая реализация повестки устойчивого развития до 2030 года, которая призвана решить 17 наиболее насущных социально-экономических проблем. К позитиву отнесу и то, что во время российского председательства в Совете Безопасности ООН был единогласно избран новый Генеральный секретарь – португалец Антониу Гутерреш. Он уже приступил к работе, ставя своей главной задачей объединение усилий всех государств в преодолении глобальных вызовов.

Россия активно продвигала в ООН позитивную правозащитную повестку. В минувшем году нашими приоритетами были защита прав детей, инвалидов, национальных, религиозных и языковых меньшинств, расширение прав и возможностей женщин, поддержка семьи и признание ее роли в обществе. Продолжили ставшую традиционной практику знакомства на площадке ООН с накопленным в российских регионах опытом по обеспечению прав проживающих там коренных народов.

Принципиальное значение имеют для нас вопросы сох-ранения исторической памяти и противодействия фальсификации истории. Уже в двенадцатый раз подавляющим большинством голосов Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом.

Мы последовательно отстаиваем укрепление международного права и его институтов. Показательный пример из 2016 года: в заседающей в Нью-Йорке Комиссии по границам континентального шельфа официально представлена обновленная заявка России на шельф в Арктике. Это сделано строго в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. В настоящее время продолжается предметное рассмотрение заявки экспертами комиссии. Очередной раунд такой совместной работы намечен на начало марта.

– Смогла ли работа в рамках организации стать адекватным ответом на те беспрецедентные угрозы, с которыми столкнулся мир в 2016 году?

– И да, и нет. Но очевидно одно: если бы государства-члены не занимались поиском решений, то ситуация в конфликтных очагах была бы гораздо хуже. Возьмем, к примеру, конфликт в Сирии, который как наиболее острый военно-политический кризис современности доминировал в повестке дня ООН и прежде всего ее Совета Безопасности. Работа по Сирии в СБ никогда не была простой. Некоторые члены Совета, которые, скажем прямо, способствовали зарождению конфликта в Сирии и подогревают его до сих пор, не в состоянии отказаться от своих устремлений по свержению действующего правительства Сирийской Арабской Республики.

При этом конструктивные предложения они выдвигают крайне редко, сосредотачиваясь на демонизации сирийских властей, а в последнее время и России. Те, кто следил за работой Совета Безопасности в 2016 году, наверняка заметили, что атмосфера была крайне взвинченной. Вместе с тем не раз достигались сложные дипломатические компромиссы, позволявшие принимать важные решения. В большинстве случаев катализатором становились инициативы России, порой совместно с международными партнерами, в том числе и с США.

Конфронтация по Сирии пошла на убыль только к концу 2016 года, когда удалось единогласно принять резолюции СБ 2332 и 2336 по оздоровлению ситуации в Алеппо и одобрению межсирийских договоренностей от 29 декабря в Анкаре. Причем последнее решение было принято по совместной российско-турецкой инициативе 31 декабря, за несколько часов до наступления Нового года.

Кстати говоря, мы тогда особенно подчеркнули, что принятие этих решений показывает: СБ ООН может выходить на компромиссы по таким сложным проблемам, как сирийская, когда члены Совета Безопасности руководствуются взаимным учетом интересов и отказываются от «продавливания» односторонней повестки дня. В этом отношении мы встречаем новый год с новыми ожиданиями по достижению мирного урегулирования, в котором ООН отведено особое место.

Совет Безопасности по-преж-нему много занимался проб-лемами африканского континента, руководя целым рядом миротворческих операций и спецполитмиссий. В этой связи не могу не упомянуть два курьезных случая, произошедших в самом конце года. При продлении мандата миссии ООН в Либерии Россия воздержалась вместе с Англией и Францией. Причем этот «альянс» выстроился против тех подходов, которые отстаивал Вашингтон.

В тот же день американцы поставили на голосование свой проект резолюции по введению оружейного эмбарго для Южного Судана и набрали только семь из необходимых девяти голосов. Это говорит о том, что нахрапистая тактика Вашингтона в ООН начинает давать сбои. Посмотрим, сделает ли из этого выводы американская команда, которая придет с администрацией Дональда Трампа.

– Россия давно предлагает объединить усилия по борьбе с международным терроризмом, в том числе в рамках ООН. После чудовищных терактов в Турции и ЕС у стран Запада появилось понимание необходимости этого?

– Впервые идею создания широкой международной коалиции по борьбе с международным терроризмом выдвинул Президент России Владимир Путин, выступая с трибуны 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 году. Если бы тогда это предложение было в полной мере реализовано, военно-политическая обстановка в мире была бы значительно стабильнее. В русле этой инициативы стоит и внесенное министром иностранных дел Сергеем Лавровым предложение о принятии резолюции СБ по борьбе с идеологией терроризма с особым акцентом на проблематику ее распространения онлайн. К сожалению, не все члены СБ готовы к работе по представленному нами соответствующему проекту, прикрываясь доводами о свободе слова и Интернета. Свобода одних в ущерб правам и жизни других? Нам эта логика непонятна.

– Хотел бы задать вопрос относительно будущего ООН. Реформа ООН – тема, которая давно обсуждается на самом высоком уровне. В будущем году будут ли какие-то подвижки в этом направлении?

– На реформенном треке в ООН сделано многое. Особенно отмечу опыт борьбы с эпидемией Эболы в Западной Африке, который подтолкнул ООН к серьезному реформированию структур, ответственных за чрезвычайное реагирование на вызовы в области глобального здравоохранения. Уже сейчас мы видим первые результаты проделанной работы. Реакция организации на вспышки вируса Зика в Латинской Америке и желтой лихорадки в Африке была гораздо оперативнее и эффективнее. Немалую роль в этом сыграла и Россия, предоставившая новую вакцину против Эболы и ведущая аналогичные исследования в отношении вируса Зика.

С серьезными предложениями по реформе структур Секретариата ООН в пользу повышения эффективности его деятельности выступил уже с первых дней работы в качестве Генсекретаря Антониу Гутерреш. Внимательно их изучаем.

Следует особо подчеркнуть, что реформу ООН неправильно сводить к реформированию Совета Безопасности и расширению его членского состава. В подходах государств-членов к ключевым аспектам реформенного процесса применительно к СБ сохраняются существенные зазоры, универсального решения пока не просматривается. Со своей стороны, считаем, что модель реформирования должна пользоваться максимально широкой поддержкой. Поэтому не видим альтернативы продолжению терпеливой работы по всем предложениям – без искусственного сужения повестки или установления временных графиков. Разумеется, что статус и прерогативы постоянных членов СБ, включая прежде всего право вето, ревизии не подлежат.

Статья опубликована в номере 5 (5292) от 13 января 2017 года
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