Областная общественно-политическая газета
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№5 (5292)
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13.01.2017
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№5 (5292) |
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Забытая история,

или Повод для развития внутреннего туризма
Празднование «Дня независимости» (День перехода ижевских крестьян в разряд вольных хлебопашцев) 10 июня 1914 года
На снимке: Празднование «Дня независимости» (День перехода ижевских крестьян в разряд вольных хлебопашцев) 10 июня 1914 года

В Рязанской области есть действительно уникальные населенные пункты. Село Ижевское Спасского района – одно из таких. Сегодня многие знают его, прежде всего, как родину основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского. Однако Ижевское само по себе имеет богатую многовековую историю, изучать и познавать которую весьма интересно.

От городской суеты

Андрей Меркунов – городской житель. Впервые приехал в Ижевское семь лет назад. «Жил тогда в Химках, работал в Москве, – рассказывает он. – В Ижевском купили дом под дачу по совету знакомых».

Мужчина говорит, что ежедневно тратил много времени, стоя в пробках. Периодически бывали депрессии, знакомые большинству жителей мегаполиса. В какой-то момент Андрей почувствовал, что нужно что-то менять. Решение переехать в сельскую местность далось ему нелегко. «Конечно, были опасения, смогу ли здесь жить постоянно, – делится он. – Я менеджер по рекламе и маркетингу в консалтинговой компании. Руководство пошло мне навстречу – работаю теперь на удаленке».

А еще после переезда в Ижевское Андрей занялся освоением столярного дела. Предварительно приобрел необходимое оборудование и начал делать на продажу табуретки, скамейки, столы. По его словам, спрос на них есть.

Андрей с детства любил историю, а вот краеведением увлекся случайно. «Однажды соседка, бабушка Маша, рассказала о прежних хозяевах нашего дома в Ижевском, – говорит он. – Оказалось, дом построил ее прадед Роман Михайлович Савочкин. Он владел двумя грузовыми баржами, возил грузы по Оке и Волге. На одной барже сам был капитаном, на другой работал наемный человек». Надо отметить, что речь идет о шестидесятых годах позапрошлого века. Сохранилась и семейная легенда о том, что дом Савочкина был построен по проекту главного архитектора Рязанской губернии. «Сколько тому заплатили, история умалчивает, – улыбается Андрей. – Но главный архитектор приехал (а дорога от Рязани до Ижевского была тогда сто двадцать верст), провел замеры, вбил колышки и через две недели прислал план строительства. Когда дом построили, его приемку проводил все тот же главный архитектор».

Самое богатое село Российской империи

Об этом можно уверенно говорить, исходя даже только из того факта, что за тридцать лет до отмены крепостного права одиннадцать тысяч крепостных, проживавших на землях Ижевской волости, в которую входили непосредственно Ижевское, семь близлежащих деревень и два десятка хуторов, выкупились на волю. Общая сумма выкупа составила 3,4 миллиона рублей. Для сравнения – через тридцать лет Аляску продали за 11 миллионов рублей.

«Труда жители Ижевского не боялись, – констатирует Андрей, листая пожелтевшие снимки девятнадцатого века, на которых запечатлена история села. – В те времена каждый год все мужское население с половодьем на плотах уходило на заработки по портовым городам Волги, Дона и в Астрахань. С собой они везли дубовые рейки – заготовки для бочек. Бондарные артели изготавливали и продавали весь сезон бочки, а осенью по первым заморозкам возвращались в родное село с большой прибылью и дорогими подарками для своих родных».

Любопытен и уклад жизни села, который был до середины девятнадцатого века. Он регламентировался «Наставлением об управлении <…> селом Ижевским с деревнями», более известным как Конституция Ижевской волости. «Управление волостью велось Волостным советом, в состав которого входил управляющий от барина и пять бурмистров. Последних избирали ежегодно. Бурмистры в совете имели по одному голосу, а управляющий – два голоса. В волости были свои судьи, избираемые из числа самых уважаемых крестьян, старшины и писари на окладе, касса и ежегодный бюджет. Контроль над бюджетом осуществлялся собственными силами, тогда как барин к нему никакого отношения не имел», – говорит краевед.

Он обращает внимание на то, что все эти сведения сохранились: остались официальные документы, книги историка Д.И. Бакулина, воспоминания людей. «А вот что касается времен революции и коллективизации, источников не так много, – отмечает Андрей. – Однако, даже опираясь на них, понимаем, что порядка двадцати процентов населения села было репрессировано».

Экскурсионные маршруты

«Имея соответствующее образование и опыт работы в сфере туризма, вижу, какие перспективы в Ижевском сейчас имеются для развития не только экотуризма, но и исторического туризма, ведь у нас работает музей К.Э. Циолковского, в котором есть экспонаты, связанные в том числе и с краеведением», – говорит Андрей.

Он, основываясь на собранных материалах, разработал авторский экскурсионный маршрут. Им заинтересовалась координатор туристическо-образовательного проекта «Я вам покажу» Ксения Паначева. Она-то и привезла в Ижевское группу туристов, для которых Андрей Меркунов провел свою первую большую экскурсию по селу. Экскурсия длилась почти пять часов. «Главное – результат, а он был, – отмечает Андрей. – Это становилось понятно по внимательным и удивленным лицам экскурсантов и по тому, как они задавали вопросы».

В последнее время стала прослеживаться такая тенденция, что все больше людей готовы проводить свободное время в коротких путешествиях, посещая провинциальные города и небольшие населенные пункты, знаменательные своей историей или людьми, жившими и живущими в них.

Однако пока в большинстве случаев отсутствует инфраструктура для приема гостей и организации комфортного отдыха. Немаловажную роль в этом играют дороги, зачастую оставляющие желать лучшего. «Решить эти вопросы в одночасье не получится, но и опускать руки не стоит, – уверен Андрей Меркунов. – Ведь начинать новое дело всегда сложно, но нужно, если это востребовано и интересно».

Фото Кирилла Драгана, Александра Зимина и из архива Андрея Меркунова

Статья опубликована в номере 5 (5292) от 13 января 2017 года
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