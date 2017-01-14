Областная общественно-политическая газета
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13.01.2017
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№5 (5292) |
Пятая полоса
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Зимние сказки Веры Инюткиной

Автор фото: Юрий Харин | Зимние сказки Веры Инюткиной
Фото автора.

Утром, как раз на ее день рождения, пришел туман. Он лег на сад Инюткиных, и деревья оказались в снежной кисее. Когда Вера Михайловна вышла утром на крыльцо своего домика, то ахнула, увидев это великолепие – да, Дед Мороз хороший подарок на юбилей п­реподнес…

А потом были другие подарки и поздравления. От друзей, родных и близких, которых собралось в ее доме великое множество. Главные из них, конечно, это дочки – надежда и опора – Елена и Нелли. Это они настояли на том, чтобы юбилей мамы стал настоящим праздником. Куда ни глянь – награды, фотографии… И даже сюжет районное телевидение о нем подготовило.

Не забыли о Вере Инюткиной в день ее 80-летия районная и городская администрации. Замглавы Лариса Денисова и мэр Вячеслав Ермаков пришли поздравить Веру Михайловну. Районный совет ветеранов вручил Благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию, а еще памятный подарок. И теплые слова от председателя райсовета Нины Лебедевой и Людмилы Гореловой. Их многое связывает с виновницей торжества. И прежде всего – добрые начинания.

Вера Михайловна честно и добросовестно трудилась 40 лет в РРЭС «Рязаньэнерго», да еще не один год в районной киносети. Да и сейчас дома лишний час не посидит. Чуть что, спешит в райсовет ветеранов! А уж там дело по душе найдется. Как, впрочем, и на приусадебном участке. К примеру, ее букеты на городском празднике цветов вот уже лет 20 подряд призовые места занимают! Так же, как и чудесные кабачки или тыквы…

А когда выдастся свободная минутка, она, как и дочь Лена, на лыжи становится. Отмахает километров десять по снежной целине, благо вольного простора кругом хоть отбавляй, и заряда бодрости на целый день, а то и на неделю хватит!

Так что Веру Михайловну Инюткину старость точно дома не застанет!

Статья опубликована в номере 5 (5292) от 13 января 2017 года
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