Областная общественно-политическая газета
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14 января 2017 года
№5 (5292)
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13.01.2017
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№5 (5292) |
Пятая полоса
Читатель - газета
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Вопрос – ответ

На вопросы наших читателей отвечает управляющий Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Маргарита Одинцова:

Подозрительная купюра

– Что делать, если я обнаружил в кошельке подозрительную купюру? Как и где можно установить подлинность денег, надо ли платить за экспертизу?

Людмила Орлова, г. Михайлов

 

– Вы можете сдать подозрительную купюру на экспертизу в любом коммерческом банке. Сомнительные денежные знаки кассир банка направляет на экспертизу, которую проводят территориальные учреждения Банка России. Экспертиза проводится бесплатно. Составляются заявление в произвольной форме и опись сомнительных денежных знаков («Справка о задержании денежных знаков, имеющих признаки подделки, и приеме их на экспертизу») в двух экземплярах. В заявлении указывают фамилию, имя и отчество физического лица, адрес его места жительства, дату составления заявления, общую сумму сдаваемых на экспертизу денежных знаков, способ получения суммы в случае обмена, подпись. В описи указывают фамилию, имя и отчество физического лица, общую сумму сдаваемых на экспертизу денежных знаков и реквизиты каждого сомнительного знака: номинал, год образца, серия и номер – для банкнот Банка России, наименование монетного двора – для монет, дату составления документа, подпись клиента.

Кассир банка, принимая сомнительные денежные знаки на экспертизу, должен выдать вам ордер и второй экземпляр справки с оттиском штампа кассы и подписью.

Сомнительные денежные знаки, принятые от клиента, в течение пяти рабочих дней со дня приема направляются кредитной организацией на экспертизу в учреждение Банка России. Непосредственно экспертиза занимает не более пяти рабочих дней.

Если деньги признаны подлинными, клиент получит их в том же самом банке, в котором сдавал их на экспертизу, наличными в кассе или на банковский счет.

Денежные знаки, признанные поддельными, передаются в органы внутренних дел. По просьбе клиента банк сообщает, сотрудниками какого именно подразделения полиции изъяты денежные знаки. Как правило, представители полиции сами связываются с клиентом по указанным в заявлении контактам и просят пояснить, каким образом к нему попала фальшивая банкнота. Если никаких дополнительных вопросов у полицейских не возникает, этим обычно дело заканчивается.

Чтобы свести к минимуму риск получения фальшивых денег, рекомендую ознакомиться с материалами о признаках подлинности банкнот и монет на сайте Банка России (www.cbr.ru).

Напомню, что за изготовление, хранение, перевозку и сбыт поддельных денежных знаков и ценных бумаг предусмотрена уголовная ответственность.

На усмотрение банка

Хотел обменять в банке иностранные монеты (евроценты), оставшиеся после поездки в Европу, но мне отказали. Прав ли банк? Как быть, если мне нужно будет приобрести монеты других стран?

Олег Пронин, г. Касимов

– Банк вправе самостоятельно решать, работать ли ему с монетой иностранных государств. Если же банк принял решение не осуществлять операции с монетой, он вправе отказать в проведении такой операции.

Если банк не работает с монетой иностранных государств, а клиенту нужно получить дробную часть суммы в иностранной валюте (т.е. суммы меньше минимального денежного знака иностранного государства в виде банкнот), обмен осуществляется в рублях по курсу, установленному банком.

Статья опубликована в номере 5 (5292) от 13 января 2017 года
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О сегодняшнем и завтрашнем дне средств массовой информации шел разговор за «круглым столом»
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