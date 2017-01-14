Мораторий – не «заморозка»

– Мой вопрос касается формирования пенсионных накоплений. Будут ли они формироваться в наступившем году, ведь прежде на них был наложен мораторий?

Борисова К., Рязань

Мораторий на формирование пенсионных накоплений законодательно продлен и на 2017 год. В очередной раз напомним – это не «заморозка пенсий» и тем более не «изъятие пенсионных накоплений». Мораторий на формирование пенсионных накоплений означает, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную пенсию, направляются на формирование страховой пенсии. Таким образом, в любом случае все страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, будут участвовать в формировании пенсии в полном объеме.

Мораторий никак не влияет на возможность перевода пенсионных накоплений в управляющие компании или из одного пенсионного фонда в другой по желанию гражданина. Но каждый гражданин должен помнить, что переводить пенсионные накопления от одного страховщика к другому чаще раза в пять лет невыгодно, так как этот шаг уменьшает накопленный инвестиционный доход.