Чтобы помнили

Имена более 200 журналистов включены в новую книгу

Накануне Дня российской печати в Рязани вышла в свет книга «К штыку приравняли перо». В ней рассказывается о журналистах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и работавших в сороковые-роковые в рязанских газетах, на рязанском областном радио. Среди них те, кто связан с рязанской землей, наши земляки и те, кто уже после войны трудился в рязанских областных, районных средствах массовой информации, приехав из других регионов.

Инициатива создания книги родилась в год, когда отмечался 70-летний юбилей Великой Победы. Тогда Рязанское региональное отделение Союза журналистов России впервые приняло участие в Параде Победителей – акции «Бессмертный полк», пройдя по главной улице областного центра с портретами 22 наших коллег – участников войны. Потом была долгая и кропотливая работа, в которой приняли участие коллективы многих редакций. Неоценимую помощь оказали сотрудники Государственного архива Рязанской области, региональное отделение Российского военно-исторического общества, Фонд социального развития Рязанской области. Книга вышла в НП «Голос губернии» и отпечатана в Рязанской областной типографии. Она дань благодарности и памяти рязанских журналистов своим старшим коллегам.

У Константина Симонова в его известной песенке военных корреспондентов есть строки:

«…а не доживем, мой дорогой,

Кто-нибудь услышит,

Снимет и напишет,

Кто-нибудь помянет нас с тобой!».

Время пришло назвать поименно тех, кто ковал Победу, тех наших коллег, у кого учились и учатся новые поколения журналистов.

Галина Зайцева,

председатель Рязанского регионального отделения Союза журналистов России

Когда мы начинали работу по подготовке книги памяти журналистов – участников Великой Отечественной войны, не предполагали масштаба предстоящей работы.

В нашем распоряжении был довольно скудный архив областной организации Союза журналистов России, карточки членов союза за прошлые годы, старые фотографии и наши воспоминания. Мы помним, как собирались накануне Дня Победы в Доме печати наши уважаемые ветераны, как скупо они делились собственными воспоминаниями о войне – о своем фронтовом пути журналисты рассказывать не привыкли, больше писали о других. Сохранилась старая фотография, на которой все они, ветераны «Приокской правды», стоят на ступеньках Дома печати – такие еще молодые, бравые, с орденами и наградами на груди. Василий Васильевич Щетинкин, Александр Гаврилович Царев, Анатолий Сергеевич Прокофьев, Кирилл Кириллович Успенский, Роман Александрович Немцев, Николай Григорьевич Еремин… Здесь же Борис Иванович Жаворонков, Анатолий Павлович Лисин и многие другие. Постепенно их ряды редели, но фотографии, их публикации в газете не позволяли забывать о них.

Но ведь это только журналисты, живущие и работавшие в Рязани. А сколько фронтовиков работало в районной прессе? Их имена мы тоже помним. В сборе информации о них нам очень помогли коллеги из редакций районных газет. Спасибо им.

А потом пришлось отправиться в Государственный архив Рязанской области, замечательные сотрудники которого предоставили в наше распоряжение всю необходимую информацию. Около двух лет мы работали с фондами ГАРО. Тщательно выискивали и выписывали имена тех, кто работал в рязанской прессе перед войной и задолго до нее. Архивные документы позволили нам вспомнить имена журналистов, которые работали в Рязани еще в 20-е – 30-е года. Среди них, например, Георгий Иванович Семин, который начинал работать журналистом в Рязани, а вся последующая его жизнь тесно связана с Крымом и Севастополем. Георгий Иванович первым написал историю героического города. Николай Николаевич Гаврилов, прославленный фотокорреспондент не только «Сталинского знамени», но и газеты 17-й воздушной армии в годы войны, оказывается, воевал еще в Гражданскую войну и успел окончить в 1918 году Гатчинскую летную школу.

Николай Георгиевич Бочаров с 1929 года работал в окружной рязанской газете «Ленинский путь», в молодежной газете «Сталинец». К нашему счастью, его фронтовые архивы сохранили дети и внуки. Сделали его фотовыставку несколько лет назад, выпустили книгу о нем.

Материал о заместителе редактора газеты «Сталинец» Юрии Забродине тщательно собирали студенты Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина вместе со своим руководителем Юлией Васильевной Орловой и поделились им с нами.

Чтобы подробнее узнать о жизни Романа (Реджинальда) Александровича Немцева, мы обратились к его супруге Наталье Федоровне. Она нам все рассказала, и появилась публикация в газете и информация в книге. Материал об Александре Петровиче Терехине прислал в редакцию его сын Владимир Александрович. О Николае Владимировиче Жбанкове рассказал в своей книге его брат, известный рязанский журналист Александр Владимирович Жбанков. О Герое Советского Союза Николае Ивановиче Грибкове рассказала в одном из очерков журналист Людмила Гоенко. О журналисте Георгии Ивановиче Шишкове написала большой очерк дочь журналиста-фронтовика Михаила Ивановича Шабатина Зоя Михайловна Дикун. Так собирали мы по крупинке материалы из публикаций коллег, из краеведческой литературы, из рассказов родственников.

Та часть книги, которая рассказывает о работе редакций Рязанской области в годы войны, целиком построена на архивных материалах ГАРО. Там, в частности, мы обнаружили и замечательную записку редактора ряжской районной газеты «Колхозник» Сергея Николаевича Денисьева о работе редакции в суровые годы войны. Мы решили опубликовать ее полностью, чтобы было понятно, как жили и работали районные редакции в то время. Благодарны мы и коллективу авторов «Книги Памяти Рязанской области», книги «Солдаты Победы». С ними мы сотрудничали, обменивались информацией, дополняли свои базы данных.

Конечно, особая наша благодарность Центральному архиву Министерства обороны, который в последние годы провел беспрецедентную акцию по публикации своих документов на трех электронных ресурсах – «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа». Именно эти ресурсы помогли нам установить фронтовые истории многих журналистов – участников войны, чья жизнь так или иначе связана с нашей Рязанской областью. Работа эта была непростой, но благодарной, позволившей нам так много узнать о наших коллегах, прошедших по полям сражений в рядах победителей фашизма.

О том, как делалась эта книга, можно было бы еще долго рассказывать. Главное, что она состоялась. Мы делали ее с твердой уверенностью в том, что наши коллеги-фронтовики живы, пока живет наша память о них. И когда мы несем их портреты в рядах участников акции «Бессмертный полк» 9 Мая, мы ощущаем их чеканный шаг рядом.

Ирина Сизова