Объективно, взвешенно, оперативно

О сегодняшнем и завтрашнем дне средств массовой информации шел разговор за «круглым столом»

Главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев встретился с представителями рязанских медиа

Встреча прошла в правительстве области и была приурочена к Дню российской прессы, который отмечается сегодня. За «круглым столом» собрались руководители и корреспонденты региональных и районных СМИ. Разговор, в частности, шел о судьбе традиционных СМИ на фоне бурного развития Интернета.

Как считает Павел Гусев (редактор со стажем больше трех десятков лет), столь популярные сегодня блоги и посты в социальных сетях не смогут заменить телевидения, радио и газет. То, что пишут люди в Интернете, Павел Гусев сравнил с выпусканием пара, не более того. По мнению руководителя медиахолдинга, уходя исключительно в соцсети и блоги, читательская аудитория покидает пространство реальной информации и погружается туда, где преобладают чувства и эмоции. Вместе с тем, чтобы оставаться на плаву и не терять аудиторию, традиционные СМИ обязаны осваивать интернет-пространство, быть объективным источником информации, показывать разные мнения, чтобы оставаться интересными для людей. Например, сам Павел Гусев имеет свой аккаунт в «Фейсбуке» с общим количеством подписчиков около 7 тысяч пользователей. И это служит одним из способов продвижения «Московского комсомольца».

– Мы стараемся вернуть доверие людей к традиционным СМИ, – подчеркнул Павел Гусев.

Во время встречи была отдельно затронута тема региональных СМИ. Главред «МК» высоко оценил их роль в формировании информационной картины в стране. Ежедневно редакция «МК» проводит мониторинг региональных новостей, отбирает все самое интересное, познавательное, необычное, отправляет на места своих корреспондентов. Кроме того, издательский дом «Московский комсомолец» имеет свои представительства в 70 субъектах России (в том числе в Рязанской области). Каждую неделю там выходят свои выпуски «МК».