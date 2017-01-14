Неделя глазами экспертов

Областная общественно-политическая газета
16:07 МСК
Суббота
14 января 2017 года
№5 (5292)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В год 75-летия великого атлета Василия Алексеева Рязань принимает делегацию из города ШахтыЖурналисты «Рязанских ведомостей» получили награды в День печатиВ Дашково-Песочне рождественские праздники рязанцы отмечают по старинным традициямВ Рязанской области стали традиционными «круглые столы», вечера памяти, приуроченные к дню рождения Павла Васильева«Невидимое солнце» показал рязанцам художник Федор Савельев Житель Рязанской области до смерти избил злоумышленника За сутки в Рязанской области произошло 53 ДТП«Рязанские ведомости» стали самыми меткими В Рязани легковушка столкнулась с грузовиком Под Рязанью десантники уничтожили пункт управления условного противника в ходе ученияВ рязанском селе Заборье обсуждали успехи и проблемы сельских женщинНа ярмарках выходного дня рязанские аграрии реализовали продукции на сумму более 314 млн рублей Опыт по проверке газового оборудования в Рязанской области признан передовым в РоссииСреднестатистический рязанец в год выпивает 232 килограмма молока и молочных продуктов В Рязани на концерте «Русская зима» выступят участники культурной программы Олимпиады в СочиВ Рязанской области началась подготовка к Всемирному фестивалю молодежи Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поздравил жителей региона с Днем российской печати Школьники и студенты Рязани расскажут о планах на Год экологии на флешмобеВ прошедших в Рязанской области самых массовых соревнованиях по мини-футболу названы призерыДвижение «Юнармия» в Рязанской области набирает обороты С рок-культурой в фотографиях могут познакомиться рязанцы на новой выставкеВ Рязанской области произошло крупное ДТП: пострадали 6 человекЯнварские «журавли» прилетели к лучшим рязанским журналистамДелегация Рязанской области приняла участие в Гайдаровском форуме - 2017Главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев встретился с рязанскими журналистами
Главная страница / Новости Рязани и области
13.01.2017
Просмотров: 154
№5 (5292) |
Третья полоса
Событие
Версия для печати

Неделя глазами экспертов

01-12-00 Егор Бурцев,
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области:

– Новый год и Рождество Христово – это семейные праздники, которые необходимы всем нам, чтоб сделать передышку в делах, отойти от суеты и уделить время самым родным и близким. Тем более у меня еще и день рождения всегда попадает на эти новогодние «каникулы». Из культурных событий особое внимание привлек благотворительный концерт «Волшебство на Рождество», который состоялся 8 января в Рязанском театре драмы. Но праздники подошли к концу, и люди постепенно входят в рабочий ритм.

С нового года вступили в силу различные изменения в законодательстве, которые отразятся на деятельности предпринимателей.

Предприниматели начали подготовку к внедрению контрольно-кассовых аппаратов нового образца. С 1 февраля 2017 года вступает в силу обязательство устанавливать он-лайн кассы. Их приобретение – немаленькая статья бюджета для бизнеса – примерно 32 тыс. рублей на одно рабочее место (учитывая все минимальные расходы). Введен налоговый вычет при покупке «Он-лайн-ККТ», но он касается пока только индивидуальных предпринимателей, которые до этого не должны были применять кассовую технику (в первую очередь речь идет о вмененщиках). Однако, побывав в районах области и пообщавшись с предпринимателями на местах, могу сказать, что именно микробизнес имеет шанс не воспользоваться вычетом, так как он уже получает вычет за уплату взносов во внебюджетные фонды.

Отменены свидетельства ОГРН. Сейчас при регистрации выдается лист записи. Для предпринимателей это хорошо, меньше оформлять документов. Вся информация содержится в едином государственном реестре.

Увеличен лимит в применении упрощенной системы налого­обложения с 72 млн. руб. до 150 млн. рублей. Таким образом, увеличено количество налогоплательщиков, которые могут применять этот спецрежим.

01-12-15 Александр Миров,
главный врач рязанской городской клинической больницы №8, член Общественной палаты Рязанской области:

– Наша больница круглосуточно оказывает медицинскую помощь, и работа в праздники не прекращалась ни на минуту. К счастью, в этом году на праздничной неделе к нам не поступило ни одного сложного пациента, работа с которым потребовала бы мобилизации всех сил и средств. В выходные моей семье удалось побывать в Москвариуме, с трудом купили входные билеты и отправились смотреть подводный мир. На шоу с дельфинами и морскими котиками не попали, но были очарованы этим комплексом, который может соперничать с лучшими океанариумами. Правда, огромное количество посетителей нас повергло в шок.

На этой неделе началось активное обсуждение новой антитабачной концепции, призванной еще более ограничить курение табака в общественных местах и даже сделать недоступным приобретение сигарет гражданами, родившимися после 2015 года. Я внимательно ознакомился с выступлением министра здравоохранения Вероникой Скворцовой и поддерживаю ее настрой. Тема для меня, как акушера-гинеколога и главврача, животрепещущая. До 40 процентов рожениц сегодня страдают этой пагубной привычкой, и у родившихся младенцев потом возникают проблемы со здоровьем. Когда это наблюдаешь собственными глазами и видишь последствия, то никакие меры в борьбе с курением не кажутся слишком радикальными. Вообще, на мой взгляд, в заботе о здоровье нации нельзя переусердствовать. Чем больше будет продуманных ограничений и жестче контроль за исполнением законов, тем лучше.

Статья опубликована в номере 5 (5292) от 13 января 2017 года
О журналистике и профессиональном долге
12 января состоялась встреча губернатора Рязанской области Олега Ковалева и руководителя газеты «Московский комсомолец», председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева
По материалам официального сайта Правительства области
Чтобы помнили
Имена более 200 журналистов включены в новую книгу
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Январские «журавли»
В преддверии Дня печати вручены награды победителям и призерам XIII творческого конкурса журналистов «Хрустальный журавль»
Собственная информация
Событие
Под знаком юбилея ДОСААФ
Комиссия по патриотическому воспитанию населения Рязанской области провела первое в новом году заседание
Вячеслав Астафьев
Праздник
13 января – День российской печати
Событие
Объективно, взвешенно, оперативно
О сегодняшнем и завтрашнем дне средств массовой информации шел разговор за «круглым столом»
Людмила Иванова
Тема дня
Чтобы помнили
Имена более 200 журналистов включены в новую книгу
Читатель - газета
Зимние сказки Веры Инюткиной
Юрий Харин
Читатель - газета
Вопрос – ответ
Читатель - газета
Мораторий – не «заморозка»
Стиль жизни
Забытая история,
или Повод для развития внутреннего туризма
Ольга Трубушкина
Актуально
«Некоторые члены СБ ООН до сих пор подогревают конфликт в Сирии»
Постпред РФ при ОOН Виталий Чуркин – об итогах дипломатического года, реформе организации и перспективах совместной борьбы с терроризмом
Общество
Революция в бетоне
Михаил Скрипников
Культура
Дедушка тоже любит подарки
«Мастерская Деда Мороза» научит любого радовать близких и себя
Татьяна Клемешева
Общество
Сказка на здоровье
Рязанские театры приняли участие в благотворительном проекте
Собственная информация
Культура
Песни тихого края
Фестиваль «Рязань провинциальная» познакомит с талантами из районов
Татьяна Клемешева
Спорт
Секреты спортивного успеха
Ими делится мастер спорта международного класса Юрий Колдин
Светлана Максимова
Спорт
Первые мячи
Юные футболисты Рязани успешно провели серию игр на турнире в Санкт-Петербурге
Светлана Максимова
Спорт
«Серебро» – наше
Юный рязанский бильярдист – призер Первенства России
Вячеслав Астафьев
Культура
Воители, хранители и братья
Новый рязанский музей посвящен жизни стрельцов допетровских времен
Татьяна Клемешева
Персона
Ловлю снежинки, как мгновенья…
Рязанский писатель Игорь Евсин отметил 55-летие
Новости
От пятницы до пятницы
Игры разума
Турнирная хроника
Игры разума
Рязанское развитие. Валентина Климанова
Игры разума
Год Андрейкина
После возвращения на родину рязанец одерживает победу за победой
Наши новости
От школьного порога
За восемьдесят лет сотни выпускников вышли отсюда в большую жизнь
Ищу маму
Ищу маму
Читальный зал
Евгений Рудашевский: «Если я свободен, то могу отправиться куда угодно!»
Фотовзгляд
Поезда – причалы расставаний. И встреч…
Елена Коренева
Путевой лист
Площадка для дискуссий. И уроков
Вячеслав Астафьев
Инициатива
Условия стали лучше
В Рязани, на улице Новоселов, оборудована площадка для коммерческих автобусов
Путевые заметки
Безопасность – одна на всех
Встречи с природой
Мал, да удал
Иван Назаров
Вернисаж
Художники и кино
Рязанцы могут познакомиться с лучшими работами преподавателей ВГИК
Анна Добролежа
№ 5 (5292) от
13 января 2017
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Отличники
«Рязанские ведомости» вошли в «Золотой фонд прессы – 2017»
Январские «журавли»
В преддверии Дня печати вручены награды победителям и призерам XIII творческого конкурса журналистов «Хрустальный журавль»
Под знаком юбилея ДОСААФ
Комиссия по патриотическому воспитанию населения Рязанской области провела первое в новом году заседание
13 января – День российской печати
Объективно, взвешенно, оперативно
О сегодняшнем и завтрашнем дне средств массовой информации шел разговор за «круглым столом»
О журналистике и профессиональном долге
12 января состоялась встреча губернатора Рязанской области Олега Ковалева и руководителя газеты «Московский комсомолец», председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева
Неделя глазами экспертов
Чтобы помнили
Имена более 200 журналистов включены в новую книгу
Зимние сказки Веры Инюткиной
Вопрос – ответ
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru