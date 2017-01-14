Неделя глазами экспертов

Егор Бурцев,

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области:

– Новый год и Рождество Христово – это семейные праздники, которые необходимы всем нам, чтоб сделать передышку в делах, отойти от суеты и уделить время самым родным и близким. Тем более у меня еще и день рождения всегда попадает на эти новогодние «каникулы». Из культурных событий особое внимание привлек благотворительный концерт «Волшебство на Рождество», который состоялся 8 января в Рязанском театре драмы. Но праздники подошли к концу, и люди постепенно входят в рабочий ритм.

С нового года вступили в силу различные изменения в законодательстве, которые отразятся на деятельности предпринимателей.

Предприниматели начали подготовку к внедрению контрольно-кассовых аппаратов нового образца. С 1 февраля 2017 года вступает в силу обязательство устанавливать он-лайн кассы. Их приобретение – немаленькая статья бюджета для бизнеса – примерно 32 тыс. рублей на одно рабочее место (учитывая все минимальные расходы). Введен налоговый вычет при покупке «Он-лайн-ККТ», но он касается пока только индивидуальных предпринимателей, которые до этого не должны были применять кассовую технику (в первую очередь речь идет о вмененщиках). Однако, побывав в районах области и пообщавшись с предпринимателями на местах, могу сказать, что именно микробизнес имеет шанс не воспользоваться вычетом, так как он уже получает вычет за уплату взносов во внебюджетные фонды.

Отменены свидетельства ОГРН. Сейчас при регистрации выдается лист записи. Для предпринимателей это хорошо, меньше оформлять документов. Вся информация содержится в едином государственном реестре.

Увеличен лимит в применении упрощенной системы налого­обложения с 72 млн. руб. до 150 млн. рублей. Таким образом, увеличено количество налогоплательщиков, которые могут применять этот спецрежим.

Александр Миров,

главный врач рязанской городской клинической больницы №8, член Общественной палаты Рязанской области:

– Наша больница круглосуточно оказывает медицинскую помощь, и работа в праздники не прекращалась ни на минуту. К счастью, в этом году на праздничной неделе к нам не поступило ни одного сложного пациента, работа с которым потребовала бы мобилизации всех сил и средств. В выходные моей семье удалось побывать в Москвариуме, с трудом купили входные билеты и отправились смотреть подводный мир. На шоу с дельфинами и морскими котиками не попали, но были очарованы этим комплексом, который может соперничать с лучшими океанариумами. Правда, огромное количество посетителей нас повергло в шок.

На этой неделе началось активное обсуждение новой антитабачной концепции, призванной еще более ограничить курение табака в общественных местах и даже сделать недоступным приобретение сигарет гражданами, родившимися после 2015 года. Я внимательно ознакомился с выступлением министра здравоохранения Вероникой Скворцовой и поддерживаю ее настрой. Тема для меня, как акушера-гинеколога и главврача, животрепещущая. До 40 процентов рожениц сегодня страдают этой пагубной привычкой, и у родившихся младенцев потом возникают проблемы со здоровьем. Когда это наблюдаешь собственными глазами и видишь последствия, то никакие меры в борьбе с курением не кажутся слишком радикальными. Вообще, на мой взгляд, в заботе о здоровье нации нельзя переусердствовать. Чем больше будет продуманных ограничений и жестче контроль за исполнением законов, тем лучше.