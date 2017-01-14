«Рязанские ведомости» вошли в «Золотой фонд прессы – 2017»

По итогам всероссийского конкурса областная общественно-политическая газета «Рязанские ведомости» удостоена знака отличия «Золотой фонд прессы – 2017» первой степени.

Всероссийский конкурс на соискание знака отличия «Золотой фонд прессы – 2017» проводится с целью повышения качества российских изданий, популяризации новых медиатехнологий и успешного опыта отечественных и зарубежных СМИ. Это еще одна высокая оценка нашей газеты на российском уровне по итогам года. В октябре «Рязанские ведомости» завоевали первое место среди республиканских, краевых и областных газет на творческом конкурсе «Вся Россия».

В наступившем году «Рязанские ведомости» выходят в обновленном виде четыре раза в неделю. По пятницам читатели будут получать увеличенный в объеме выпуск газеты с новыми рубриками для семейного чтения.