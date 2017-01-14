Январские «журавли»

В преддверии Дня печати вручены награды победителям и призерам XIII творческого конкурса журналистов «Хрустальный журавль»

В конкурсе традиционно участвовали телекомпании, газеты, информ­агентства региона. Награды журналистам вручал губернатор Олег Ковалев. А Гран-при губернатор вручил вместе с главным редактором газеты «Московский комсомолец», председателем Союза журналистов Москвы Павлом Гусевым.

Приветствуя журналистов, глава региона отметил, что главное в журналистике – это здоровая профессиональная конкуренция, которая позволяет добиться высокого качества отражения жизни общества.

– Сейчас основной аргумент в борьбе за зрителя и читателя состоит не в том, кто первый выдал «горячую» информацию. Дело не в способе и скорости передачи информации, а в контенте, – отметил Олег Ковалев. – Главное – это качество и достоверность журналистских материалов, репутация работников СМИ. По мере развития гражданского общества запрос на высококачественную журналистику возрастает и будет продолжать расти. Ваша работа всегда будет востребована и уважаема.

На конкурс поступило более тысячи работ. Конкурсное жюри определило более пятидесяти победителей и призеров в 25 основных и в специальных номинациях. В номинации «Лучшая работа журналиста периодического печатного издания» победила Татьяна Бадалова, главный редактор газеты «Комсомольская правда – Рязань». В номинации «Лучшая работа журналиста сетевого издания» лучшей стала Екатерина Файзулова, корреспондент ИД «Издательство «Пресса». Лучшим тележурналистом признана Елена Серегина (телекомпания «Край Рязанский»). Гран-при Губернатора получил фильм «Провинциальный роман» телерадиокомпании «Край Рязанский». Его авторы – журналист Александра Тиняева и режиссер Антон Черно-Иваненко. Наша газета получила двух «хрустальных журавлей»: заместитель главного редактора Димитрий Соколов-Сыромятников отмечен за рубрику «Рязанский киножурнал», в номинации «Гордость земли Рязанской» отмечен корреспондент Михаил Скрипников.