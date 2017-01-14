Под знаком юбилея ДОСААФ

Комиссия по патриотическому воспитанию населения Рязанской области провела первое в новом году заседание

Оно состоялось в обновленном к юбилейной дате помещении регионального отделения ДОСААФ России в Рязанской области. 23 января оборонное ведомство отметит свое 90-летие. Участвовавший в работе комиссии вице-губернатор Сергей Филимонов ознакомился с открывшимся недавно музеем «Поискового движения России» и выставкой моделей военной техники в комнате технического творчества.

Было рассмотрено несколько вопросов, раскрывающих деятельность основных форм работы по патриотическому воспитанию в регионе. Начальник регионального штаба движения «Юнармия» Михаил Невдах сообщил о том, что в области уже более 600 объединенных в отряды юнармейцев. В ноябре прошлого года в Сельцах проведен первый слет, решается вопрос по экипировке. Главным в выступлении Михаила Александровича было пожелание сделать «Юнармию» локомотивом во всей работе по патриотическому воспитанию. В наступившем году предстоит принять в ряды движения новых юнармейцев, решить вопросы с экипировкой и подготовиться к участию в параде 9 Мая. Также планируется создать и попечительский совет.

Исполняющий обязанности председателя ДОСААФ России по Рязанской области Николай Рудаков сообщил о том, что за 90 лет Рязанская организация ДОСААФ для Вооруженных сил СССР и России подготовила более 125 тысяч юношей по военно-учетным специальностям. За прошлый год подготовлено почти 400 специалистов. За последние пять лет, с тех пор, как эта работа активизировалась, ни одного нарекания на качество подготовки из армейских частей не поступало. ДОСААФ претендует сегодня и на право возглавить в регионе работу по патриотическому воспитанию, что планирует делать совместно с движением «Юнармия».

Николай Рудаков обратился к вице-губернатору Сергею Филимонову с предложением переименовать к юбилею ДОСААФ на улице Новой остановку общественного транспорта «Центральный Дом мебели «Гермес» и назвать ее в честь ДОСААФ. Сергей Владимирович предложение принял и идею поддержал. Тем более что «Гермеса» давно уже не существует. В ближайшее время члены комиссии с этим вопросом обратятся к главе администрации Рязани Олегу Булекову.

Также на комиссии был рассмотрен опыт работы Рязанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Вели разговор и об итогах реализации социально значимых проектов для молодежи в номинации «Патриотизм».