Областная общественно-политическая газета
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14 января 2017 года
№5 (5292)
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13.01.2017
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№5 (5292) |
Вторая полоса
Праздник
Версия для печати

13 января – День российской печати

Уважаемые жители Рязанской области! Поздравляю вас с Днем российской печати!

Этот праздник вместе с журналистами, редакторами, работниками типографий и издательств отмечает многотысячная аудитория – читатели рязанских газет и журналов. Люди стремятся получить актуальную объективную информацию о наиболее важных событиях, происходящих в регионе, о социально значимых проектах, получить ответы на свои вопросы.

О высоком качестве региональной прессы свидетельствует постоянный интерес читателей и зрителей, устойчивая обратная связь между журналистами и аудиторией, престижные награды межрегиональных и всероссийских творческих конкурсов, которыми отмечены работы ряда рязанских изданий.

В регионе сформирована серьезная журналистская школа, основа которой заложена мастерами печатного слова. Сегодня традиции мэтров уверенно продолжает молодежь, которая стремится освещать темы, значимые для общества. Большинство представителей печатных СМИ региона стараются работать профессионально, честно, добросовестно, с уважением по отношению к своему читателю.

В День российской печати желаю всем плодотворной работы, новых интересных проектов, здоровья и благополучия!


Губернатор Рязанской области
О.И. Ковалев

Уважаемые работники средств массовой информации, издатели и полиграфисты Рязанской области!
Примите искренние поздравления с Днем российской печати!

Этот праздник объединяет людей самых разных профессий – журналистов, редакторов, издателей, полиграфистов, распространителей печатной продукции – всех тех, кто своим созидательным трудом обеспечивает единое информационное пространство России.

Средства массовой информации привлекают внимание ко многим проблемам, требующим решения, формируют общественное мнение. Вы не просто сообщаете важную информацию, ваши издания и эфиры становятся активными дискуссионными площадками, представляя нашу действительность во всем многообразии точек зрения. Вам присущи честная гражданская позиция, неравнодушие к судьбам людей, верность лучшим традициям отечественной прессы.

Профессионализм работников рязанских СМИ неоднократно подтвержден победами на конкурсах самого высокого уровня, вниманием и доверием со стороны большой аудитории читателей, зрителей, слушателей.

От имени депутатского корпуса областной Думы выражаю вам признательность за талант и мастерство, преданность делу, объективность, виртуозное владение словом!

Желаю всем вам, ветеранам отрасли интересных тем и ярких работ, больших тиражей, неиссякаемого вдохновения и реализации творческих планов. Крепкого здоровья, семейного тепла, благополучия и успехов!


Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального отделения
партии «Единая Россия»
А.В. Фомин

Статья опубликована в номере 5 (5292) от 13 января 2017 года
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