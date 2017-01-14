«Невидимое солнце» показал рязанцам художник Федор Савельев

В рамках проекта «Большие надежды» музей истории молодежного движения познакомил горожан с творчеством молодого рязанского живописца

Начала работу выставка «Невидимое солнце», на которой автор представил картины 2011 и 2016 годов. Сейчас художнику 26 лет. Он окончил профессиональное училище №3 по профессии художник-оформитель, учился в институте культуры на кафедре дизайна. Живет и работает в Рязани.

Стиль живописца созвучен творческой манере Врубеля, это заметно уже при первом взгляде на картины. Савельев этого не скрывает, а напротив, называет Врубеля своим главным учителем. Но картины молодого художника не подражание великому живописцу, а полотна с необычными оригинальными сюжетами.

После официального открытия выставки художник рассказывал о себе и своих картинах, общался с посетителями. Им это было нужно, так как многим хотелось получить авторское толкование аллегорических образов. Творчество Савельева философично. В его картинах нашли отражение темы войны, жизни и смерти. Так, портрет девушки на белом фоне с красным кругом и с надписью Yamato – это образ Японии, которая для участия в войне построила огромный корабль «Ямато», потратив на него большую часть бюджета страны, и который в итоге был разбит. Картина с маленьким генералом и крупной женщиной – метафора робкого взаимодействия человека и жизни. Работы выполнены в темных тонах, но, по словам самого автора, это не значит, что они мрачные и печальные: в них есть солнце, только оно не видимо.